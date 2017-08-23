Хакер-гастарбайтер из РФ грабил белорусов

23.08.2017







Сотрудники правоохранительных органов Республики Беларусь завершили уголовное расследование в отношении гражданина РФ, занимавшегося киберпреступной деятельностью на территории страны. Как сообщает Управление Следственного комитета по Минской области, 21-летний россиянин являлся участником группировки, "зарабатывающей" на вымогательском ПО.

По результатам расследования было установлено, что по договоренности с "работодателем" из Москвы хакер переехал в Республику Беларусь, снял жилье в Минске и обустроил его для занятий киберпреступной деятельностью. В его обязанности входило заражение компьютеров и мобильных устройств белорусов вымогательским ПО. Попав на систему, вредонос блокировал работу устройства и требовал выкуп за ее восстановление. Жертве сообщалось, будто она просматривала и хранила на устройстве незаконный контент, и теперь ей грозит штраф. Сумма "штрафа" составляла в среднем 50 руб.

За два месяца хакер заразил вымогательским ПО 649 устройств. Жертвами преступника стали 600 человек, полностью или частично заплатившие "штраф". В настоящее время хакер пребывает под стражей. Его действия квалифицируются как совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору покушение на хищение путем использования компьютерной техники, компьютерный саботаж, сопряженный с несанкционированным доступом к компьютерной системе, а также разработка и использование вредоносного ПО.

Securitylab

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