Приложение AccuWeather для iOS шпионит за пользователями

23.08.2017







AccuWeather на данный момент является одним из лучших погодных приложений для мобильных устройств. И то, что оно нарушает один из принципов Apple стало большой неожиданностью. В частности, у данного приложения сбор данных работает даже когда пользователи специально блокируют эту функцию.

Исследователь Уилл Страфах (Will Strafach) провел детальный анализ того, как AccuWeather обрабатывает данные пользователей и обнаружил, что даже когда пользователи блокируют приложение от определения своего местоположения, некоторая информация по-прежнему отправляется в компанию RevealMobile, которая помогает разработчикам мобильных приложений монетизировать приложения.

При настройке AccuWeather на устройстве iOS, после получения разрешения на отслеживание местоположения для прогноза погоды, некоторые собираемые данные отправляются в RevealMobile, в том числе точные GPS-координаты устройства, имя сети Wi-Fi, к которой подключено устройство, а также текущее состояние Bluetooth-соединения. При отсутствии GPS-данных, RevealMobile может отслеживать точные координаты и с помощью Bluetooth-маяков.

На данный момент ни Apple, ни AccuWeather не дали комментариев по поводу данного анализа, но, как отметил Страфах, подобное поведение мобильных приложений в прошлом стало причиной расследования со стороны Федеральной торговой комиссии США.

Securitylab

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