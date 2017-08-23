 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Приложение AccuWeather для iOS шпионит за пользователями

Приложение AccuWeather для iOS шпионит за пользователями


23.08.2017

Приложение AccuWeather для iOS шпионит за пользователями

AccuWeather на данный момент является одним из лучших погодных приложений для мобильных устройств.  И то, что оно нарушает один из принципов Apple стало большой неожиданностью. В частности, у данного приложения сбор данных работает даже когда пользователи специально блокируют эту функцию.

 Исследователь Уилл Страфах (Will Strafach) провел детальный анализ того, как AccuWeather обрабатывает данные пользователей и обнаружил, что даже когда пользователи блокируют приложение от определения своего местоположения, некоторая информация по-прежнему отправляется в компанию RevealMobile, которая помогает разработчикам мобильных приложений монетизировать приложения.

 При настройке AccuWeather на устройстве iOS, после получения разрешения на отслеживание местоположения для прогноза погоды, некоторые собираемые данные отправляются в RevealMobile, в том числе точные GPS-координаты устройства, имя сети Wi-Fi, к которой подключено устройство, а также текущее состояние Bluetooth-соединения. При отсутствии GPS-данных, RevealMobile может отслеживать точные координаты и с помощью Bluetooth-маяков.

 На данный момент ни Apple, ни AccuWeather не дали комментариев по поводу данного анализа, но, как отметил Страфах, подобное поведение мобильных приложений в прошлом стало причиной расследования со стороны Федеральной торговой комиссии США.

 

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.