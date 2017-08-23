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    Более 500 приложений из Google Play шпионили за 100 000 000 пользователей

Более 500 приложений из Google Play шпионили за 100 000 000 пользователей


23.08.2017

Более 500 приложений из Google Play шпионили за 100 000 000 пользователей

Специалисты компании Lookout обнаружили в официальном каталоге приложений Google Play более 500 самых разных приложений, в составе которых содержался вредоносный рекламный SDK Igexin, созданный китайскими разработчиками. Суммарно опасные приложения были загружены более 100 млн раз.

Исследователи рассказывают, что заметили нечто странное, когда обнаружили, что после обращения к Igexin API на ранее "чистых" устройствах появляется малварь. Аналитики подчеркивают, что разработчики большинства пострадавших приложений даже не подозревали об опасности Igexin, ведь якобы SDK лишь упрощал взаимодействие с рекламными сетями и позволял показывать пользователям объявления, лучше соответствующие их интересам. В связи с этим обстоятельством названия всех зараженных Igexin программ не раскрываются.

Создатели Igexin обладали огромным спектром возможностей и использовали легитимные функции своей разработки для передачи приложениям вредоносных команд. Функциональность малварь варьировалась в зависимости от того, какими привилегиями в системе обладало приложение. Чаще всего Igexin собрал с помощью зараженных приложений разные данные о пользователе и его устройстве. Так, Igexin похищал историю журнала вызовов, данные GPS, информацию о Wi-Fi сетях и список установленных приложений.

В настоящее время все зараженные Igexin приложения уже были удалены из Google Play или заменены обновленными, "чистыми" версиями.

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