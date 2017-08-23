Более 500 приложений из Google Play шпионили за 100 000 000 пользователей

23.08.2017







Специалисты компании Lookout обнаружили в официальном каталоге приложений Google Play более 500 самых разных приложений, в составе которых содержался вредоносный рекламный SDK Igexin, созданный китайскими разработчиками. Суммарно опасные приложения были загружены более 100 млн раз.

Исследователи рассказывают, что заметили нечто странное, когда обнаружили, что после обращения к Igexin API на ранее "чистых" устройствах появляется малварь. Аналитики подчеркивают, что разработчики большинства пострадавших приложений даже не подозревали об опасности Igexin, ведь якобы SDK лишь упрощал взаимодействие с рекламными сетями и позволял показывать пользователям объявления, лучше соответствующие их интересам. В связи с этим обстоятельством названия всех зараженных Igexin программ не раскрываются.

Создатели Igexin обладали огромным спектром возможностей и использовали легитимные функции своей разработки для передачи приложениям вредоносных команд. Функциональность малварь варьировалась в зависимости от того, какими привилегиями в системе обладало приложение. Чаще всего Igexin собрал с помощью зараженных приложений разные данные о пользователе и его устройстве. Так, Igexin похищал историю журнала вызовов, данные GPS, информацию о Wi-Fi сетях и список установленных приложений.

В настоящее время все зараженные Igexin приложения уже были удалены из Google Play или заменены обновленными, "чистыми" версиями.

Хакер



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