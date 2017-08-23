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    InfoSecurity Russia 2017: IoT-решения четвертой промышленной революции

InfoSecurity Russia 2017: IoT-решения четвертой промышленной революции


23.08.2017

InfoSecurity Russia 2017 IoT-решения четвертой промышленной революции

Технический директор центра решений и технологий Microsoft – Максим Хлупнов (на фото) представит опыт реализации Интернета вещей на промышленных предприятиях в рамках выставки InfoSecurity Russia 2017.

Стать посетителем http://on.infosecurityrussia.ru/fast-reg/

19 сентября в рамках секции "Промышленный интернет вещей" Максим Хлупнов выступит с докладом "IoT-решения четвертой промышленной революции – когнитивные сервисы и безопасность": Связь между миром интернета и промышленностью будет только усиливаться. В след за лидерами рынка, многие компании рассматривают возможности реализации концепции Connected Factory на своих производствах. Значимость вопросов безопасности сложно переоценить. В докладе будут рассмотрены основные подходы к обеспечению безопасности от сенсоров промышленного оборудования до облачных сервисов и панелей мониторинга.

Стать посетителем http://on.infosecurityrussia.ru/fast-reg/

InfoSecurity Russia / ITSec by Groteck – единственная в России отраслевая выставка по ИБ, на которой представлены российские и международные бренды, перспективные молодые разработчики, успешные дистрибьюторы и поставщики.

Продемонстрировать свои решения на стенде или выступить в программе https://www.infosecurityrussia.ru/2017/booking

Стать спонсором конференции или секции https://www.infosecurityrussia.ru/2017/sponsoring

XIV Международная выставка InfoSecurity Russia / ITSec by Groteck – три дня специализированных мероприятий, лучшие ключевые спикеры и высококлассный практический опыт. Профессиональная аудитория технических специалистов, производителей профильной продукции, представителей органов государственного регулирования и ведущих предприятий страны.

19–21 сентября

Москва, Крокус-Экспо

Павильон 1, зал 1

www.infosecurityrussia.ru

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