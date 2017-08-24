Безопасность ритейла на InfoSecurity Russia: как не потерять позиции на рынке из-за киберугроз?

24.08.2017







Индустрия e-commerсe постоянно находится на пике технологических прорывов и пристальным вниманием регуляторов. Быстрее. Больше. Бюджетнее. Непрерывный процесс получения новых знаний, да еще и в короткое время, расширяет область "новых не знаний", в частности в области информационной безопасности.

20 сентября в День финансовой безопасности на InfoSecurity Russia 2017 состоится секция "Информационная безопасность на предприятиях ритейла", в рамках которой эксперты обсудят как не упустить момент и не потерять позиции на рынке из-за киберугроз и не выполнения требований контролирующих органов.

Посетить http://on.infosecurityrussia.ru/fast-reg/

Ключевые темы для обсуждения:

Agile и ИБ - друзья или враги?

Особенности построения ИБ в e-commerce

152 ФЗ - формализм или реальная необходимость

Защита Web-приложений

К участию приглашены: Л-Этуаль, М.Видео, Озон, Почта России, банк ХоумКредит, Сбербанк, AIG и другие.

Модератор секции — Андрей Ревяшко, технический директор Wildberries (на фото).

Продемонстрировать свои решения на стенде или выступить в программе https://www.infosecurityrussia.ru/2017/booking

Стать спонсором конференции или секции https://www.infosecurityrussia.ru/2017/sponsoring

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