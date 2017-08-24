Безопасность ритейла на InfoSecurity Russia: как не потерять позиции на рынке из-за киберугроз?
24.08.2017
Индустрия e-commerсe постоянно находится на пике технологических прорывов и пристальным вниманием регуляторов. Быстрее. Больше. Бюджетнее. Непрерывный процесс получения новых знаний, да еще и в короткое время, расширяет область "новых не знаний", в частности в области информационной безопасности.
20 сентября в День финансовой безопасности на InfoSecurity Russia 2017 состоится секция "Информационная безопасность на предприятиях ритейла", в рамках которой эксперты обсудят как не упустить момент и не потерять позиции на рынке из-за киберугроз и не выполнения требований контролирующих органов.