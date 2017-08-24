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    Киберпреступность в России за три года выросла в 6 раз, согласно генпрокурору

Киберпреступность в России за три года выросла в 6 раз, согласно генпрокурору


24.08.2017

Киберпреступность в России за три года выросла в 6 раз, согласно генпрокурору

Число IT-преступлений в России с 2013 года значительно выросло, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка.

"В России число преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, с 2013 по 2016 год увеличилось в шесть раз (с 11 тысяч до 66 тысяч). Значительный их рост наблюдается и в текущем году (+26%, 40 тысяч)", — цитирует Чайку пресс-служба ведомства.

Всемирная сеть широко используется для пропаганды различных экстремистских идей. В минувшем году в России две трети преступлений экстремистской направленности и каждое девятое преступление террористического характера совершены с использованием сети.

Ущерб от IT-преступлений за первую половину этого года превысил 18 миллионов долларов.

Такие данные Чайка озвучил на встрече генеральных прокуроров стран БРИКС в Бразилии, передает РИА Новости.

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