Минэкономразвитие раскритиковали правила работы агрегаторов типа "Яндекс.Маркет"

24.08.2017







Минэкономразвития России подготовило заключение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на проект поправок, которые могут ввести ответственность интернет-агрегаторов за информацию их партнеров о товаре, услуге или продавце, пишут "Ведомости".

Крупнейшим товарным интернет-агрегатором в России считается "Яндекс.Маркет". По данным "Яндекса", оборот его торговой площадки за 2016 г. составил около 100 млрд руб.

У Минэкономразвития два основных замечания к ним, следует из документа. Первое – агрегатор всегда несет ответственность за убытки потребителю из-за недостоверной информации.

Второе замечание ведомства – у интернет-агрегаторов нет контрольных полномочий, чтобы отслеживать достоверность сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, следует из документа.

Лениздат

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