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    Минэкономразвитие раскритиковали правила работы агрегаторов типа "Яндекс.Маркет"

Минэкономразвитие раскритиковали правила работы агрегаторов типа "Яндекс.Маркет"


24.08.2017

Минэкономразвитие раскритиковали правила работы агрегаторов типа "Яндекс.Маркет"

Минэкономразвития России подготовило заключение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на проект поправок, которые могут ввести ответственность интернет-агрегаторов за информацию их партнеров о товаре, услуге или продавце, пишут "Ведомости".

 Крупнейшим товарным интернет-агрегатором в России считается "Яндекс.Маркет". По данным "Яндекса", оборот его торговой площадки за 2016 г. составил около 100 млрд руб.

 У Минэкономразвития два основных замечания к ним, следует из документа. Первое – агрегатор всегда несет ответственность за убытки потребителю из-за недостоверной информации.

 Второе замечание ведомства – у интернет-агрегаторов нет контрольных полномочий, чтобы отслеживать достоверность сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, следует из документа.

Лениздат

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