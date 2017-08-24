В Firefox добавят функцию анонимного сбора статистики посещений

24.08.2017







Для более тонкой оптимизации браузера под потребности пользователей, разработчики Mozilla собираются внедрить функцию анонимного сбора статистики о наиболее часто открываемых сайтах и особенностях взаимодействия пользователей с этими сайтами, например, статистика работы с контентом на Flash.

На данный момент подобный функционал уже есть в браузере, но для его работы необходимо, чтобы пользователь самостоятельно включил эту функцию. В Mozilla обсуждают различные способы перехода к сбору данных по умолчанию с учетом мнения пользователей.

Механизмы дифференциальной конфиденциальности, при которых сбор данных проходит без привязки обратной информации к конкретным пользователям был представлен, как одно из возможных решений. Данный метод уже используется в проекте RAPPOR (Privacy-Preserving Reporting Algorithms) от Google и позволяет собирать статистику о предпочтениях пользователей без нарушения конфиденциальности.

Разработчики из Mozilla собираются также взять эту технологию на вооружение. Первый пробный запуск будет проведен в сентябре этого года и будет направлен на получение информации о востребованности установки домашней страницы в Mozilla Firefox у случайно выбранных пользователей браузера. При этом разработчики не отмечают, будет ли собираться статистика в режиме приватного просмотра.

Securitylab

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