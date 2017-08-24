ФСО получит полномочия по контролю ИБ

24.08.2017







На официальном портале проектов нормативных правовых актов появился проект указа президента РФ о внесении изменений в положение о Федеральной службе охраны (ФСО). Согласно документу, служба получит ряд новых полномочий, позволяющих ей участвовать в государственной политике по международной информационной безопасности.

Проект указа предполагает наделение ФСО рядом новых функций. В частности, служба будет участвовать в "проведении мероприятий по информационному противоборству" и обеспечивать работу "ведомственного центра государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, находящиеся в ведении ФСО".

Одной из основных задач службы будет обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей. ФСО сможет предпринимать соответствующие меры по защите и давать согласие на обработку информации, за исключением персональных данных, по закону подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию.

В июне нынешнего года депутаты приняли в третьем чтении поправки, расширяющие полномочия ФСО. Среди прочего, документ позволяет службе засекречивать персональные данные находящихся под охраной лиц и членов их семей. Согласно документу, ФСО сможет безвозмездно пользоваться аэропортами, аэродромами, вертодромами, посадочными площадками, морскими и речными портами.

Securitylab



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