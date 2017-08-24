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    ФСО получит полномочия по контролю ИБ

ФСО получит полномочия по контролю ИБ


24.08.2017

ФСО получит полномочия по контролю ИБ

На официальном портале проектов нормативных правовых актов появился проект указа президента РФ о внесении изменений в положение о Федеральной службе охраны (ФСО). Согласно документу, служба получит ряд новых полномочий, позволяющих ей участвовать в государственной политике по международной информационной безопасности.

 Проект указа предполагает наделение ФСО рядом новых функций. В частности, служба будет участвовать в "проведении мероприятий по информационному противоборству" и обеспечивать работу "ведомственного центра государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, находящиеся в ведении ФСО".

 Одной из основных задач службы будет обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей. ФСО сможет предпринимать соответствующие меры по защите и давать согласие на обработку информации, за исключением персональных данных, по закону подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию.

 В июне нынешнего года депутаты приняли в третьем чтении поправки, расширяющие полномочия ФСО. Среди прочего, документ позволяет службе засекречивать персональные данные находящихся под охраной лиц и членов их семей. Согласно документу, ФСО сможет безвозмездно пользоваться аэропортами, аэродромами, вертодромами, посадочными площадками, морскими и речными портами.

 

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