Роскомнадзор заблокировал SlideShare

24.08.2017

Роскомнадзор заблокировал SlideShare — популярный сервис для публикации презентаций, принадлежащий компании LinkedIn. Суд обязал ведомство заблокировать сервис из-за найденных на этом ресурсе экстремистских материалов. Об этом сообщают "Известия".

SlideShare — открытая площадка, на которой любой пользователь может опубликовать свои материалы. Отмечается, что на сайте была размещена одна из книг, пропагандирующих радикальный ислам. В пресс-службе ведомстве отметили, что многократно пытались связаться с представителями сервиса, но так и не получили от них ответа.

"SlideShare — хороший и полезный сервис, как только противоправный контент будет удален с ресурса, он станет вновь доступен для россиян", — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.

Федеральный закон, предусматривающий создание Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, которые содержат запрещенную информацию, вступил в силу 1 ноября 2012 года. Согласно законодательству, Роскомнадзор принимает решения о блокировке контента с детской порнографией, МВД — материалов о наркотиках и торговле ими, Роспотребнадзор следит за недопущением пропаганды суицидов, а ФНС принимает решения о блокировке интернет-казино.

В июле этого года Роскомнадзор сообщил, что за пять лет действия закона, ограничивающего доступ к сайтам с запрещенной информацией, было заблокировано 257 тыс. ресурсов. При этом более 178 тыс. ресурсов были исключены из черных списков после удаления противоправного контента.

Журдом



Добавить комментарий