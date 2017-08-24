 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Эксперты из Forcepoint обнаружили массовую спам-кампанию

Эксперты из Forcepoint обнаружили массовую спам-кампанию


24.08.2017

Эксперты из Forcepoint обнаружили массовую спам-кампанию

Исследователи Forcepoint сообщили о массовой спам-кампании, нацеленной на вымогательство денег у пользователей путем шантажа. Злоумышленники не используют вредоносное ПО, а просто убеждают жертв в наличии компромата и требуют выкуп в размере $320 в биткоинах.

 Эксперты отмечают, что вымогатели используют только шантаж и личных данных пользователей в своем распоряжении не имеют. Такое письмо довольно легко вычислить, так как все письма построены по определенным шаблонам:

{Три случайные буквы}: [{еmail получателя}] {Дата и время} {Текст сообщения}

 От подобных писем страдают также компании. Злоумышленники угрожают осуществить DDoS-атаку на корпоративный сайт и требуют заплатить выкуп, чтобы атака не состоялась.

 По словам исследователей, пик атак пришелся на 11-18 августа 2017 года, но они продолжаются и сейчас. Злоумышленники разослали письма с угрозами примерно 33500 жертвам, большинство из которых проживают во Франции и Австралии.

 

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.