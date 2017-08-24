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    "СёрчИнформ" провела встречу с ведущими государственными организациями Уругвая

"СёрчИнформ" провела встречу с ведущими государственными организациями Уругвая


24.08.2017

"СёрчИнформ" провела встречу с ведущими государственными организациями Уругвая

8 августа председатель совета директоров компании "СёрчИнформ" Лев Матвеев встретился с представителями государственных структур и экспертами по информационной безопасности на базе Министерства промышленности, энергетики и добывающей отрасли Восточной Республики Уругвай.

 

Во встрече приняли участие ИБ-эксперты и представители Министерства промышленности, энергетики и добывающей отрасли Уругвая, представители Агентства по развитию электронного правительства, информационного общества и знаний и эксперты государственной компания ANTEL, ведущего оператора сотовой связи Уругвая. Центральной темой обсуждений стала необходимость защиты конфиденциальных и персональных данных и противодействие мошенничеству в компаниях Уругвая.

 

"Это не первое мероприятие "СёрчИнформ" на территории Латинской Америки. Наша активная работа в регионе связана с растущим интересом к продукту компании. Встреча с представителями правительственных организаций показала серьезные намерения в обеспечении высокого уровня информационной безопасности не только в бизнесе, но и на государственном уровне. Это хороший фундамент для дальнейшего продуктивного сотрудничества", – прокомментировал встречу председатель совета директоров "СёрчИнформ" Лев Матвеев.

 

Мероприятие прошло при поддержке АО "Российский экспортный центр" в Аргентине, Посольства РФ в Уругвае и Отдела международных отношений и сотрудничества Министерства промышленности Уругвая.

 

"Российские IT-компании занимают лидирующие позиции в мире, эффективность и элегантность разрабатываемых ими решений давно признана мировым экспертным сообществом, – отметил представитель АО "Российский экспортный центр" в Аргентине Алексей Чигирёв. – Среди различных направлений деятельности наших IT-компаний информационная безопасность занимает особое место. В современном мире ее обеспечение является глобальной задачей, а международное сотрудничество и обмен опытом – важнейшим шагом к решению этой проблемы. С учетом всего сказанного мы с готовностью оказываем поддержку компании "СёрчИнформ".

 

Руководитель представительства "СёрчИнформ" в Латинской Америке Рикардо Мартинес презентовал флагманский продукт компании DLP-систему "Контур информационной безопасности Сёрчинформ". Решение вызвало большую заинтересованность со стороны специализированных государственных агентств и ведомств Уругвая.

 

"Встреча превзошла наши ожидания и прошла на позитивной ноте. Без сомнения, при поддержке Посольства и наших партнеров, "СёрчИнформ" быстро закрепится на местном рынке", – сообщил глава представительства "СёрчИнформ" Рикардо Мартинес.

 

На встрече также обсуждались планы открытия регионального офиса "СёрчИнформ" в Монтевидео.

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