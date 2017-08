31 августа в Москве состоится Cyber Security Day "Ъ": Киберустойчивость VS Новые угрозы цифровой эры. Tweet

31 августа в Москве состоится Cyber Security Day "Ъ": Киберустойчивость VS Новые угрозы цифровой эры.

В самом начале делового сезона ИД "Коммерсантъ" вновь собирает экспертов по кибербезопасности, чтобы обсудить самые актуальные вопросы в сфере информационной безопасности и заданный Банком России тренд на киберустойчивость. Тем более, что WannaCryptor вместе с Petya указали на серьезные проблемы в безопасности сети. Хотя многие и считают, что проблемы не в системе ИБ, а в головах. Итак, какие реальные киберугрозы стоят сейчас перед корпорациями, как быстро восстановиться после кибератак, как разрешить "вечный конфликт" IT- и ИБ-подразделений, что нового происходит в сфере расследований инцидентов и кибер-криминалистике. Эти и многие другие вопросы ведущие эксперты рынка обсудят на мероприятии ИД "Коммерсантъ". Вопросы для обсуждения:

Новый национальный стандарт безопасности банковских и финансовых операций

Как изменится ландшафт ИБ в РФ после принятия 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" (вступает в силу с 01.01.18)

Платформа обеспечения киберустойчивости: информационная безопасность для бизнеса в России

Чем обусловлена необходимость комплексного подхода к устойчивости в цифровую эпоху? WannaCry, Petya и другие трояны-шифраторы – причины и следствия. Как надежно защититься?

Как проверить уровень безопасности сервисов поставщиков услуг

Грамотное управление аутсорсинговыми ресурсами

Где границы ответственности между ИТ, ИБ и бизнесом?

Compliance для киберустойчивости

Как совместить компетенции вендорских и интеграторских компаний и уровень зрелости заказчиков? Cпикеры: Артем Сычев, заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России

Сергей Демидов, директор по информационной безопасности, Московская биржа

Алексей Волков, глава отдела методики кибербезопасности, Сбербанк

Дмитрий Гадарь, директор департамента информационной безопасности, ПАО БФКО

Илья Сачков, генеральный директор, Group-IB Эльман Бейбутов, IBM Security

Дмитрий Мананников, независимый эксперт по ИБ

Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и странах СНГ

Михаил Кондрашин, технический директор, Trend Micro в России и СНГ, Казахстане и Монголии

