При Сбербанке будет создан Центр компетенций по информационной безопасности

25.08.2017







При Сбербанке будет создан Центр компетенций по информационной безопасности. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в администрации президента РФ.

В задачи Центра будет входить координация реализации раздела "Информационной безопасности" государственной программы "Цифровая экономика". За право сформировать Центр боролись собственно сам Сбербанк и Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт". Последняя объединяет такие известные компании, как Лаборатория Касперского, Dr.Web, InfoWatch. При Сбербанке создано ООО "Безопасная информационная зона" ("БИЗон").

Не смотря на то, что Центр компетенций будет координироваться Сбербанком, "Отечественный софт" войдет в рабочую группу по ИБ в рамках госпрограммы. Источники "Известий" обещают, что все проекты Центра компетенций будут обязательно согласовываться с рабочей группой.

"В случае наличия разногласий между центром компетенций и рабочей группой оформляется протокол разногласий. Разногласия снимаются подкомиссией", — сказано в проекте постановления правительства "О системе управления реализацией программы "Цифровая экономика РФ", - цитирует издание документ.

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