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    Российские хакеры выложили в открытый доступ переписку руководства FIFA

Российские хакеры выложили в открытый доступ переписку руководства FIFA


25.08.2017

Российские хакеры выложили в открытый доступ переписку руководства FIFA

Хакерская группировка Fancy Bear опубликовала данные о 150 футболистах со всего мира, предположительно принимавших запрещенные препараты.

 Девять британских футболистов входят в число тех, кто не прошел в 2015 допинг-контроль, сообщают российские хакеры.  Информация была получена из электронных писем похищеных у руководства организации FIFA.

 Опубликованные файлы показывают результаты проверок Британского антидопингового агентства (UKAD) за 2015 год, в ходе которых было зарегистрировано четыре случая провала допинг-контроля. Также в документах можно найти информацию, что трое игроков имели положительный результат на кокаин и один на экстази.

 Fancy Bear также обнародовал имена 25 игроков Чемпионата мира 2010 года, для которых, как утверждается, были сделаны терапевтические исключения касательно использования запрещенных веществ во время турнира в Южной Африке, включая игроков премьер-лиги Карлоса Тевеса, Дирка Куйта и Габриэля Хайнце.

 Бывший полузащитник сборной Манчестер Юнайтед и сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон, Диего Милито и Уолтер Самуэль также были в числе названных Fancy Bear, как предположительно использовавшие запрещенные препараты во время Чемпионата мира 2010. В документе также указаны четыре немецких футболиста, включая Марио Гомеса.

 Хакерская группировка заявила о "нескольких источниках информации" и бросила вызов официальным лицам, заявляющим о полной свободе футбола от допинга.

 Эксперты по безопасности сообщают об ответном характере предыдущих утечек от Fancy Bear, и последняя не является исключением.

 После призывов не допустить проведение в России финала Чемпионата мира по футболу 2018 и недавнего расследования FIFA касательно употребления Российской сборной допинга, утечки такого рода почти наверняка были сделаны в отместку, а также в качестве предупреждения, заявляют эксперты по безопасности из Recorded Future.

 В похищенных файлах также содержится письмо, в котором игрок Мидлсбро, Джордж Френд, подозревается в употреблении триамцинолона перед игрой команды в Сток Сити в марте 2017 года.

 Футбольная ассоциация заявила о "глубоком разочаровании тем, что строго конфиденциальная информация стала достоянием общественности", поскольку некоторые данные в электронных письмах относятся к еще незаконченным расследованиям.

 Хакерская группировка Fancy Bear, также известная как APT28, Pawn Storm, Sofacy Group, Sednit и Strontium, связываемая с ГРУ и ответственная за несколько известных кибератак. В их послужном списке кибератаки на немецкий парламент, французскую телевизионную станцию TV5Monde, Белый дом, НАТО, Демократический национальный комитет США и избирательную кампанию кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Недавно, Fancy Bear была главной подозреваемой в брутфорс-атаках на почтовые системы Парламента Великобритании.

 

Securitylab

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