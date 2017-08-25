Минкомсвязь разработала порядок информирования Роскомнадзора об обходе блокировок анонимайзерами

25.08.2017

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ разработало проект постановления правительства, который утверждает порядок взаимодействия правоохранительных органов с Роскомнадзором в случае выявления средств обхода блокировок в Интернете. Документ опубликован на regulation.gov.ru, пишет RNS.

Минкомсвязь предлагает правоохранительным органам уведомлять Роскомнадзор о средствах обхода блокировок через личный кабинет уполномоченных сотрудников на сайте ведомства.

Правоохранительные органы смогут в том числе направлять в Роскомнадзор информацию о выявленных нарушениях владельцами анонимайзеров, которые продолжают предоставлять доступ к заблокированным ресурсам.

Уведомления должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя государственного органа или его заместителя. Они также должны содержать информацию о владельце анонимайзера, а также сведения непосредственно об анонимайзере, включая его сетевой адрес в Интернете.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете программ для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам. Закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года.

Сomputerworld



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