В Москве состоялся суд над хакерами, взломавшими карту "Тройка"

25.08.2017







В Останкинском районном суде Москвы прошло итоговое судебное заседание по делу о создании организованной группой вредоносного программного обеспечения для мошенничества с картой "Тройка" и другими транспортными картами Москвы и Московской области. Подсудимым инкриминируют причинение имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ) ГУП "Мосгортранс" и Центральной пригородной пассажирской компании. Их суммарные потери, согласно обвинительному заключению, составили более 2 млн руб. Подсудимых также обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) и создании и использовании вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ).

Обвиняемые свою вину не признали, приговор будет вынесен 31 августа.

В "Мосгортрансе" сообщили РБК, что в 2016–2017 годах было возбуждено три уголовных дела о мошенничестве с транспортными картами, одно из которых в настоящее время и рассматривается в суде. Представитель ЦППК от комментариев отказался.

Согласно материалам обвинения, хакеры осуществили доступ к локальной сети ЦППК с помощью заранее созданной и внедренной вредоносной программы. Она предназначалась для несанкционированного копирования информации ЦППК, нейтрализации средства защиты данных, находящихся в памяти плат турникетов на станции "Москва-3". Так обвиняемые получили доступ к охраняемой законом информации, в том числе ключам шифрования, и произвели ее копирование, сообщил государственный обвинитель в ходе заседания. Для несанкционированного доступа использовалась программа, с помощью которой злоумышленник может получить скрытый доступ к устройству, якобы заранее загруженная на плату турникета.

В дальнейшем, используя полученные данные, обвиняемые самостоятельно пополняли проездные билеты (в ходе следствия было изъято более 200 бесконтактных смарт-карт), которые затем продавали, а также использовали сами.

Эксперты отмечают, что мошенничество с транспортными картами — редкость, так как много на нем не заработать: принцип работы транспортных карт отличается от банковских, на них не хранятся значительные денежные средства, поэтому пытаться похищать деньги с "Тройки" или других подобных карт технически сложно и дорого. Что касается подделок числа поездок и абонементов, то обычно в них как минимум используется шифрование — так что, учитывая затраты на взлом защиты и производство, это тоже не самый выгодный криминальный бизнес.

Сomputerworld

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