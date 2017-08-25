Новый вирус распространяется через мессенджер Facebook

25.08.2017







Исследователи "Лаборатории Касперского" обнаружили кроссплатформенную угрозу, распостраняемую через приложение Facebook Messenger. Пользователи получают ссылку, которая перенаправляет их на поддельный веб-сайт для установки вредоносного программного обеспечения.

Хотя до сих пор неясно, как именно распространяется вредоносное ПО, исследователи считают, что спамеры скорей всего используют взломанные учетные записи, уязвимости в браузерах, либо же кликджекинг для распространения вредоносной ссылки.

Для обмана пользователей злоумышленники используют следующую схему: от одного из друзей в Facebook приходит сообщение с текстом "<имя друга>:)" ,и ссылкой.

URL-адрес перенаправляет жертву на Google-документ, который отображает миниатюру видео, динамически генерируемую на основе изображений отправителя. Если на нее нажать, пользователь попадает на ещё одну страницу, настроенную в зависимости от браузера и операционной системы.

Например, пользователи Mozilla Firefox на базе Windows перенаправляются на веб-сайт, на котором отображается фальшивое уведомление об обновлении Flash Player, а затем предлагается установить исполняемый файл Windows, который является вредоносным рекламным ПО.

Пользователи Google Chrome перенаправляются на веб-сайт, замаскированный под YouTube с похожим логотипом, на котором отображается всплывающее сообщение об ошибке, если на него нажать, загружается вредоносное расширение Chrome из Google Web Store. Расширение по сути является приложением для загрузки вредоносного ПО на компьютер жертвы.

Пользователи браузера Safari от Apple попадают на веб-страницу, аналогичную используемой Firefox, но преднастроенную специальным образом для пользователей MacOS с загрузкой файла .dmg под видом обновления Flash player для OSX.То же самое происходит в случае с Linux, пользователя перенаправляет на другую целевую страницу, предназначенную для Linux.

Спам-кампании на Facebook довольно распространенное явление. Несколько лет назад киберпреступники использовали файлы изображений boobytrapped.JPG, для заражения пользователей программой-вымогателем Locky, которая шифровала все файлы на зараженном компьютере.

Securitylab

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