Из-за санкций против Ирана Apple изгоняет из App Store "тысячи приложений"

25.08.2017



Apple удаляет приложения Apple удаляет из магазина App Store приложения, созданные иранскими разработчиками, ссылаясь на санкции США против Ирана. Об этом сообщает издание The New York Times. Как известно, официально компания в Иране не присутствует — также из-за санкций. Тем не менее, иранцы пользуются "миллионами" iPhone, нелегально завезенными из Дубая или Гонконга, а иранские разработчики успели создать "тысячи" приложений для iOS и разместить их в App Store, пишет The New York Times. Этими приложениями пользуются жители не только Ирана, но и других стран. Одним из иранских приложений, которые удалила Apple, стал сервис по организации поездок Snapp, похожий на американский Uber. Достаточно популярный в Иране, Snapp исчез из App Store вчера. До этого в течение нескольких недель были удалены различные приложения для заказа еды, совершения покупок и т. п. Разработчикам этих приложений Apple прислала письмо, где пояснила, что "согласно положениям о санкциях США, App Store не может содержать, распространять или вести дела с приложениями или разработчиками, связанными с определенными странами, где действует эмбарго США". Представитель Apple Том Ноймайр (Tom Neumayr) подтвердил The New York Times, что такое сообщение действительно отправляется разработчикам удаленных иранских приложений. Реакция иранцев Иранские разработчики отреагировали на действия Apple бурно. "Мы так много работаем, нам приходится все время бороться, и теперь вот это. Ни один человек с iPhone больше не может скачать ни одно популярное приложение. Представьте только, что в США вы не можете скачать Uber на свой телефон", — пожаловался в интервью The New York Times разработчик Махди Тагизаде (Mahdi Taghizadeh), создатель иранского приложения для заказа еды DelionFoods, удаленного Apple. Тагизаде пытается опротестовать решение Apple в интернете. В соцсети Twitter он начал кампанию #StopRemovingIranianApps, пытаясь оказать таким образом давление на владельцев App Store. Twitter и Facebook также запрещены в Иране, и также используются местными жителями нелегально. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джароми (Mohammad Javad Azari Jahromi), тоже пожаловался на действия Apple в Twitter и пообещал опротестовать эти действия в законном порядке. По его словам, Apple принадлежит 11% иранского рынка мобильных телефонов, и она должна уважать права своих клиентов в этой стране. Проблема покупок В отличие от Apple, компания Google все еще позволяет иранским разработчикам размещать приложения для Android в своем магазине, но только при условии, что внутри этих приложений нельзя совершать покупки. Сервис YouTube, принадлежащий компании, тоже заблокирован в Иране. Сама Apple также попросила в феврале иранских разработчиков удалить из своих приложений все платные опции, чтобы между Ираном и США в нарушение санкций не перемещались денежные потоки. Как известно, в ответ на санкции в Иране была разработана платежная система для онлайн-платежей shaparak. После требования Apple, почти все иранские приложения, в том числе Snapp, перешли на эту систему или другие альтернативные методы оплаты. Санкции против Ирана Экономические санкции США против Ирана связаны с ядерной программой, которая развивается в этой стране. В 2015 г. Иран пошел на так называемую ядерную сделку, согласившись предпринять шаги по сворачиванию программы. Благодаря этому был разработан график поэтапного снятия санкций. После заключения сделки в 2016 г. европейские страны сняли с Ирана все собственные санкции. Однако президент США Дональд Трамп (Donald Trump) не согласен последовать их примеру — недавно он подписал закон о новом санкционном режиме против Ирана. В ИТ-индустрии эти санкции действуют не так, как остальных сферах. Администрация предыдущего президента США Барака Обамы (Barack Obama) ослабила запреты для американских компаний, которые предоставляют Ирану интернет-сервисы. Это было сделано, чтобы простимулировать обмен информацией между жителями страны, особенно молодыми, и остальным миром. Пока не ясно, распространятся ли новые санкции Трампа на операторов интернет-сервисов. Сnews Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

