Хакер обвиняемый во взломе Yahoo!, не признал свою вину

25.08.2017







Карим Баратов, гражданин Канады казахского роисхождения, обвиняется в массовом взломе аккаунтов Yahoo. на заседании суда в Сан-Франциско, адвокат Баратова заявил, что его клиент не признает себя виновным ни по одному из предъявленных ему обвинений.

Карим Баратов был арестован в марте этого года в Гамильтоне, штат Онтарио, в соответствии с законом об экстрадиции после того, как власти США предъявили ему обвинение за взлом компьютеров, экономический шпионаж и другие преступления.

Адвокат Баратова в США, Эндрю Мансилья (Andrew Mancilla), сообщает, что следующее заседание пройдет во вторник.

На прошлой неделе 22-летний Каримов решил пропустить слушанья касательно его экстрадиции и присутствовать неп осредственно на задании по обвинениям в Соединенных Штатах.

После ареста, Баратов был задержан без возможности внести залог, поскольку судья Верховного суда Онтарио заявил о слишком большом риске при освобождении Баратова до слушания по экстрадиции.

Судья также отметил, что родители Баратова не смогут выступать поручителями, поскольку они не подозревали о предполагаемых действиях своего сына, пока он жил с ними под одной крышей.

Согласно заявлению американских властей в судебных документах, Баратов, представлял чрезвычайно высокий риск побега отчасти из-за его предполагаемых связей с российской разведкой и его финансовых возможностей.

В июне было апелляционным судом было отклонено ходатайство Баратова, относительно выхода под залог.

Баратов обвиняется в атаке на Yahoo в сентябре прошлого года, несанкционированном доступе, по меньшей мере, к 80 учетным записям пользователей сервиса. За содеянные преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Securitylab

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