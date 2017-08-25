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    Хакер обвиняемый во взломе Yahoo!, не признал свою вину

Хакер обвиняемый во взломе Yahoo!, не признал свою вину


25.08.2017

Хакер обвиняемый во взломе Yahoo!, не признал свою вину

Карим Баратов, гражданин Канады казахского роисхождения, обвиняется в массовом взломе аккаунтов Yahoo.  на заседании суда в Сан-Франциско, адвокат Баратова заявил, что его клиент не признает себя виновным ни по одному из предъявленных ему обвинений.

 Карим Баратов был арестован в марте этого года в Гамильтоне, штат Онтарио, в соответствии с законом об экстрадиции после того, как власти США предъявили ему обвинение за взлом компьютеров, экономический шпионаж и другие преступления.

 Адвокат Баратова в США, Эндрю Мансилья (Andrew Mancilla), сообщает, что следующее заседание пройдет во вторник.

 На прошлой неделе 22-летний Каримов решил пропустить слушанья касательно его экстрадиции и присутствовать неп осредственно на задании по обвинениям в Соединенных Штатах.

 После ареста, Баратов был задержан без возможности внести залог, поскольку судья Верховного суда Онтарио заявил о слишком большом риске при освобождении Баратова до слушания по экстрадиции.

 Судья также отметил, что родители Баратова не смогут выступать поручителями, поскольку они не подозревали о предполагаемых действиях своего сына, пока он жил с ними под одной крышей.

 Согласно заявлению американских властей в судебных документах, Баратов, представлял чрезвычайно высокий риск побега отчасти из-за его предполагаемых связей с российской разведкой и его финансовых возможностей.

 В июне было апелляционным судом было отклонено ходатайство Баратова, относительно выхода под залог.

 Баратов обвиняется в атаке на Yahoo в сентябре прошлого года, несанкционированном доступе, по меньшей мере, к 80 учетным записям пользователей сервиса. За содеянные преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

 

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