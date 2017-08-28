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    На черном рынке продается генератор вымогателей для Android

На черном рынке продается генератор вымогателей для Android


28.08.2017

На черном рынке продается генератор вымогателей для Android

Китайские разработчики вредоносных программ создали специализированное приложение для Android, которое позволяет даже неопытному пользователю создать работоспособную программу-вымогатель под Android. Для этого необходимо просто заполнить форму и нажать несколько кнопок.

Специалист в сфере информационной безопасности Динеш Венкатесан (Dinesh Venkatesan) из Symantec обнаружил, что приложение появилось еще вначале 2017 года. Оно позволяет создать вымогателя, в основе которого лежит известное семейство вымогательского ПО Lockdroid. Стоит отметить, что эта программа не шифрует файлы, но только блокирует устройство пользователя, сменив PIN-код на новый, заданный злоумышленником.

Венкатесан классифицирует данное приложение как TDK (Trojan Development Kit). Подобные TDK существовали и ранее, как для мобильных платформ, так и для десктопов, однако все они требовали хотя бы минимальных знаний и навыков программирования.

Приложение обладает простым GUI и позволяет пользователю выбрать следующие опции:

  • задать код для разблокировки устройства;

  • создать иконку для вымогательского приложения;

  • задать сообщение с требованием выкупа;

  • обфусцировать код;

  • добавить анимацию, которая будет отображаться на экране заблокированного устройства.

Приложение доступно для приобретения и активно рекламируется на китайских хакерских сайтах и в социальных сетях.

Securitylab

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