На черном рынке продается генератор вымогателей для Android

28.08.2017







Китайские разработчики вредоносных программ создали специализированное приложение для Android, которое позволяет даже неопытному пользователю создать работоспособную программу-вымогатель под Android. Для этого необходимо просто заполнить форму и нажать несколько кнопок.

Специалист в сфере информационной безопасности Динеш Венкатесан (Dinesh Venkatesan) из Symantec обнаружил, что приложение появилось еще вначале 2017 года. Оно позволяет создать вымогателя, в основе которого лежит известное семейство вымогательского ПО Lockdroid. Стоит отметить, что эта программа не шифрует файлы, но только блокирует устройство пользователя, сменив PIN-код на новый, заданный злоумышленником.

Венкатесан классифицирует данное приложение как TDK (Trojan Development Kit). Подобные TDK существовали и ранее, как для мобильных платформ, так и для десктопов, однако все они требовали хотя бы минимальных знаний и навыков программирования.

Приложение обладает простым GUI и позволяет пользователю выбрать следующие опции:

задать код для разблокировки устройства;

создать иконку для вымогательского приложения;

задать сообщение с требованием выкупа;

обфусцировать код;

добавить анимацию, которая будет отображаться на экране заблокированного устройства.

Приложение доступно для приобретения и активно рекламируется на китайских хакерских сайтах и в социальных сетях.

Securitylab

Добавить комментарий