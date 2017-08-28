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    Группировка "Шалтай-Болтай" редактировала переписку чиновников

Группировка "Шалтай-Болтай" редактировала переписку чиновников


28.08.2017

Группировка "Шалтай-Болтай" редактировала переписку чиновников

За последние годы хакерская группировка "Шалтай-Болтай", также известная как "Анонимный интернационал", приобрела большую известность благодаря публикации содержимого взломанных учетных записей в мессенджерах и сервисах электронной почты, принадлежащих политикам, бизнесменам и общественным деятелям. Тем не менее, выкладываемые хакерами материалы являются частичной подделкой.

Согласно признанию лидера "Анонимного интернационала" Владимира Аникеева, хакеры частично фальсифицировал публикуемые документы. В частности, они видоизменили письма пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, телеведущего Дмитрия Киселева и заместителя главы Управления внутренней политики президента Тимура Прокопенко. Аникеев также признался в фальсификации переписки помощника президента Андрея Белоусова и руководителя дирекции Сбербанка Евгения Кислякова. Об этом сообщает издание "РБК" со ссылкой на адвоката Аникеева и знакомый с ходом следствия источник.

По словам Аникеева, видоизменения в похищенные письма вносил либо он сам, либо его "соратник" по группировке Александр Глазастиков, в настоящее время скрывающийся от правоохранительных органов. "Фейки" создавались с целью завысить стоимость переписки на сайте "Биржи информации" и разрекламировать группировку.

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