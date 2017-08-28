Microsoft никак не может определиться со сроками поддержки Windows 10

28.08.2017







В Microsoft решили не отказываться целиком от поддержки компьютеров с процессорами Intel Atom серии Clover Trail, выпускавшихся в 2012-2015 годах. Хотя на них все еще нельзя будет установить версии Windows 10 позднее 1607, обновления безопасности для них будут выпускаться вплоть до января 2023 года.

Но колебания корпорации, как считают аналитики Gartner, показывают, что в ней до сих пор не могут определить четкую стратегию поддержки Windows 10. C одной стороны, в Microsoft заявляли, что Windows 10 будет "последней версией Windows" и будет обновляться и поддерживаться в течение неопределенно долгого времени. С другой стороны, корпорация установила почти для всех версий Windows 10 (за исключением корпоративной версии LTSB с долгосрочной поддержкой) срок окончания жизненного цикла — 14 октября 2025 года. Кроме того, корпорация давала обещания о поддержке Windows 10 "на протяжении всего срока службы устройства", указывая при этом в документации, что устройство может оказаться не в состоянии получать обновления при несовместимости оборудования или отсутствии драйверов. Это, как утверждается, и произошло с компьютерами с процессорами Clover Trail. Но в компании не учли все последствия такого решения, отмечают аналитики, и необходимость координации действий с производителями компьютеров.

Сomputerworld

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