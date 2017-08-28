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    В Великобритании приведут законы о защите данных в соответствие с регламентом ЕС

В Великобритании приведут законы о защите данных в соответствие с регламентом ЕС


28.08.2017

В Великобритании приведут законы о защите данных в соответствие с регламентом ЕС

Правительство Великобритании готовит законопроект, приводящий правила защиты данных в соответствие с GDPR, новым генеральным регламентом о защите данных ЕС. Предполагается, в частности, ввести наказание за выявление личностей граждан по анонимизированным данным (как намеренное, так и по неосторожности), и штрафы за создание препятствий для получения гражданами данных, собранных на них организациями. Увеличиваются размеры штрафов, которые имеет право налагать Управление комиссара по информации. Вводятся правила, позволяющие гражданам требовать от компаний удаления их личных данных. В некоторых случаях гражданин сможет даже потребовать от социальной сети удаления всех своих публикаций. Наконец, в тех случаях, когда решения в отношении граждан принимаются только на основе автоматически обработанных данных, гражданин сможет потребовать анализа обработки человеком.

Хотя предложенные изменения, по существу, реализуют в Великобритании европейский регламент защиты данных, остается неясным, намерено ли правительство добиваться одобрения британских правил со стороны ЕС. Как считают в Управлении комиссара по информации, рабочей группе ЕС по защите данных для принятия решения может потребоваться до двух лет.

 

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