Полиция Нидерландов закрыла крупнейшую анонимную торговую интернет-площадку

28.08.2017





Нидерландская полицейская операция по закрытию одной из крупнейших торговых площадок даркнета Hansa оказала ощутимое влияние на анонимный онлайн-оборот, говорится в новом исследовании от центра TNO.

Торговцам пришлось искать новые рынки после того, как 20 июня полиция взяла под контроль форум Hansa и в течение месяца наблюдала за его работой, собирая информацию об операциях с целью пресечения незаконной деятельности.

Исследовательский центр TNO проанализировал 195 новых учетных записей, созданных на Dream Market, ставший крупнейшим анонимным рынком, после закрытия Hansa. Общее количество пользователей Dream Market выросло на треть до, примерно, 17 500 учетных записей.

Многим из торговцев, пришедших с Hansa, пришлось регистрироваться под новыми именами, хотя бизнес на подобных ресурсах в значительной степени зависит от репутации и устных рекомендаций из-за высокого риска мошенничества и шантажа. Другие работают под старым именем, но изменили свой ключ PGP. Лишь 12 торговцев, пришедших c Hansa, сохранили свое прежнее имя пользователя и PGP-ключ.

Получение контроля Hansa осуществлялось в сотрудничестве с иностранными агентствами, такими как ФБР. Полиция Нидерландов получила коды доступа к сайту после ареста его администраторов в Германии. Администраторы передали всю инфраструктуру с литовской базы на серверы в Нидерландах.

Черные интернет-рынки используются для продажи целого ряда товаров, включая наркотики, оружие и украденные кредитные карты.

Securitylab

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