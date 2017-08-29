InfoSecurity Russia 2017: доверить ли КВО машине?

29.08.2017







19 сентября в программе InfoSecurity Russia состоится секция " Промышленный интернет вещей ", в рамках которой эксперты обсудят: на каком этапе сейчас промышленный интернет вещей в России и что мешает ему выйти на более высокие показатели?

Посетить мероприятие: http://on.infosecurityrussia.ru/fast-reg/

Согласно аналитикам Gartner, число соединенных устройств в мире достигнет 21 млрд штук в 2020 г., однако исследователи Intel дают другую цифру – 200 млрд.

На Западе многие промышленные предприятия не только модернизировали свои ИТ-системы и внедрили элементы IIoT, но и делают шаг в сторону цифрового производства, которым можно управлять в режиме реального времени, без участия человека.

Россия пока находится в самом начале данного пути. Но пропустив некоторые шаги и обойдя те ошибки, на которых "учились" западные предприятия, потенциал повышения эффективности за счет внедрения элементов IIoT у нас значительно выше, чем в других странах.

В рамках секции "Промышленный интернет вещей" эксперты обсудят следующие темы:

Победы и поражения крупных компаний в попытке обуздать легион уязвимых вещей.

IoT решения четвертой промышленной революции — когнитивные сервисы и безопасность

Массовое применение технологий IoT. Стандарты и безопасность

Особенности применений IoT в промышленности

Кроме того, представители промышленных компаний поделятся своим опытом внедрения и не внедрения элементов IIoT.

В мероприятии примут участие представители ТК "Киберфизические системы", Ростех, Microsoft, Лаборатория Касперского, Позитив технолоджиз и др.

Модератор секции — Григорий Сизов, руководитель направления М2М, ПАО "Вымпелком" (на фото).

Стать спонсором конференции или секции https://www.infosecurityrussia.ru/2017/sponsoring

Посетить мероприятие: http://on.infosecurityrussia.ru/fast-reg/



XIV Международная выставка InfoSecurity Russia / ITSec by Groteck – три дня специализированных мероприятий, лучшие ключевые спикеры и высококлассный практический опыт. Профессиональная аудитория технических специалистов, производителей профильной продукции, представителей органов государственного регулирования и ведущих предприятий страны.



19–21 сентября 2017

Москва, Крокус-Экспо

Павильон 1, зал 1

www.infosecurityrussia.ru

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