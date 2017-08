Растет число фирм, предлагающих услуги по слежке за телефонами по всему миру Tweet

Отслеживание телефонов по всему миру постепенно становится привлекательной нишей для ведения бизнеса, сулящей большие доходы. В связи с этим в последнее время стремительно растет число компаний, предлагающих технологии для удаленной слежки за мобильными устройствами невзирая на государственные границы. Как только объект слежения включает свой смартфон, его местоположение сразу же фиксируется без необходимости взламывать само устройство. Куда бы ни направилась жертва, за ее перемещениями будет вестись непрерывная слежка даже за десятки тысяч километров в другой стране. Большое количество частных фирм предлагают подобные услуги правоохранительным органам и спецслужбам. Как сообщает The Daily Beast, шпионские технологии эксплуатируют уязвимости в сетях сотовой связи – стандартная услуга, предлагаемая спецслужбам частными компаниями. Речь идет об уязвимости в наборе протоколов ОКС-7 (SS7), позволяющей любому, у кого есть доступ к нему, подменять сообщения. ОКС-7 "верит" всему, что ему скажут, и не проверяет источник сообщения. ОКС-7 – набор сигнальных телефонных протоколов, используемых для настройки большинства телефонных станций по всему миру на основе сетей с канальным разделением по времени. В основе ОКС-7 лежит использование аналоговых или цифровых каналов для передачи данных и соответствующей управляющей информации. Издание The Daily Beast представило обзор ряда частных фирм, предлагающих шпионские технологии для слежки за абонентами мобильных операторов. К примеру, немецкая компания Wolf Intelligence предлагает ПО для взлома смартфонов, средств радиоэлектронного подавления и защищенных телефонов. Среди ее услуг также указана возможность "отслеживания местоположения конкретного телефона в любой точке мира в радиусе действия ближайшей антенны". Похожий инструмент под названием Observer предлагает компания Almenta Group, чьи офисы находятся в Гонконге и Болгарии. Продукт представлен на сайте Milipol – постоянно действующей выставке-продаже военных и шпионских технологий. По словам компании, Observer способен определять и указывать на Картах Google местоположение жертвы по одному лишь номеру телефона. Израильская компания Picsix предлагает продукт P6-GEO, "позволяющий оперативникам виртуально определять местонахождение, отслеживать и тайно манипулировать абонентами GSM и UMTS по всему миру, в том числе в роуминге". Большинство компаний, с которыми пытались связаться журналисты The Daily Beast, так и не дали ответа. Согласно указанной на их сайтах информации, фирмы предоставляют свои услуги только правоохранительным органам для поимки террористов, наркоторговцев и других опасных преступников. Если верить израильской компании Rayzone Group, ее технологии предназначены для использования исключительно правительственными службами и только в рамках лицензии Министерства обороны. Среди других компаний, предлагающих слежку за абонентами операторов связи по всему миру, издание также отмечает Circles (Болгария), Cleversig, Proximus (Украина), Intercept Monitoring Systems (Россия) и Trovicor (Пакистан). Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

