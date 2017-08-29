Московская биржа станет торговать криптовалютой

29.08.2017





Криптовалюта идет на биржу

Московская биржа работает над созданием инфраструктуры для торгов криптовалютами. Об этом сообщает агентство RNS.

"Биржа вместе с участниками торгов изучает интерес инвесторов к торгам цифровыми активами, — сказал изданию сказал представитель Московской биржи. — При этом мы уже работаем над созданием инфраструктуры для таких торгов, в частности платформы посттрейдингового обслуживания криптоактивов. Параллельно мы ведем диалог с регуляторами для уточнения всех юридических вопросов организации торгов криптоактивами на российском биржевом рынке и обеспечения защиты интересов приобретателей таких активов".

Чем именно можно торговать

По словам собеседника издания, биржа готова организовать торги финансовыми продуктами, на которые существует спрос со стороны участников торгов и их клиентов и которые обеспечивают достаточную юридическую защиту.

"На биржевой платформе возможна торговля как самими криптовалютами, так и производными на них, а также торговля акциями биржевых фондов на криптовалюты (ETF). С регуляторной и технической точек зрения быстрее и легче реализовать возможность торговли производными на криптовалюту", — подвел итог представитель торговой площадки.

Сnews

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