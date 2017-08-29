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    Московская биржа станет торговать криптовалютой

Московская биржа станет торговать криптовалютой


29.08.2017

Московская биржа станет торговать криптовалютой

Криптовалюта идет на биржу

Московская биржа работает над созданием инфраструктуры для торгов криптовалютами. Об этом сообщает агентство RNS.

"Биржа вместе с участниками торгов изучает интерес инвесторов к торгам цифровыми активами, — сказал изданию сказал представитель Московской биржи. — При этом мы уже работаем над созданием инфраструктуры для таких торгов, в частности платформы посттрейдингового обслуживания криптоактивов. Параллельно мы ведем диалог с регуляторами для уточнения всех юридических вопросов организации торгов криптоактивами на российском биржевом рынке и обеспечения защиты интересов приобретателей таких активов".

Чем именно можно торговать

По словам собеседника издания, биржа готова организовать торги финансовыми продуктами, на которые существует спрос со стороны участников торгов и их клиентов и которые обеспечивают достаточную юридическую защиту.

"На биржевой платформе возможна торговля как самими криптовалютами, так и производными на них, а также торговля акциями биржевых фондов на криптовалюты (ETF). С регуляторной и технической точек зрения быстрее и легче реализовать возможность торговли производными на криптовалюту", — подвел итог представитель торговой площадки.

Сnews

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