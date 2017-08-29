Анонимайзеры в России будут блокировать за 3 дня

29.08.2017







Три дня на все

Согласно проекту приказа Роскомнадзора о процедуре контроля за исполнением запрета анонимайзеров и VPN, выложенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в случае, если интернет-сервис не перекроет доступ к запрещенным сайтам, он будет заблокирован в течение трех дней.

Проект приказа "Об утверждении Порядка контроля за прекращением на территории Российской Федерации выдачи операторами поисковых систем, распространяющими в сети "Интернет" рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации" сейчас проходит первую стадию рассмотрения.

Следующим этапом станет подготовка заключения по итогам процедуры ОРВ (Оценки Регулирующего Воздействия), далее проект будет направлен в Министерстве юстиции, после чего наступит финальная фаза формирования окончательного варианта текста проекта.

Закон о запрете анонимайзеров был принят Госдумой 21 июля 2017 г. Согласно внесенным поправкам к закону "Об информации" и КоАП, для интернет-ресурсов законом предусмотрены санкции за доступ к запрещенным сайтам, которые будут распространяться на любые прокси-, VPN и анонимные сети и сервисы, такие как, например, Tor.

Закон о запрете анонимайзеров предполагает появление дополнительного перечня сервисов, с помощью которых возможен обход блокировки запрещенных сайтов.

Выявление анонимайзеров возложено на структуры ФСБ и МВД. Документ также регламентирует определение провайдеров хостинга запрещенных сервисов и "иных лиц, обеспечивающих их работу".

Большинство положений нового закона о запрете анонимайзеров вступит в силу с 1 ноября 2017 г.

Двух дней будет недостаточно

Для проверки потенциальной возможности анонимайзера по предоставлению доступа к запрещенным ресурсам, он должен подключаться к специальной системе Роскомнадзора. Анонимайзер обязан предоставить информацию о своем владельце, сетевой адрес для доступа к системе, логины и пароли для доступа к ресурсу.

Согласно проекту приказа Роскомнадзора, сотрудникам ведомства отведен один день на проверку возможности подключения VPN-сервиса к запрещенным ресурсам. В случае обнаружения возможности предоставления пользователям такого сервиса, чиновник Роскомнадзора сообщает по инстанции руководителю ведомства или его заместителю подробности имеющего место правонарушения. Руководителю ведомства или его заместителю отводится двое суток на принятие решения о блокировке сервиса.

В разговоре со СМИ руководитель проекта "Роскомсвобода" Артем Козлюк выразил сомнение в реальности исполнения требований закона об анонимайзерах: "Многообразие средств обхода блокировок слишком велико, причем речь идет не только об анонимайзерах, работающих через веб-браузер, но и о сервисах, использующих разнообразное ПО. Опыт Китая показывает, что заблокировать все из них нереалистично. Кроме того, сервисы, попавшие под блокировку в России, будут искать различные обходные пути для своих российских пользователей".

Поправки депутатов Максима Кудрявцева ("Единая Россия"), Николая Рыжака ("Справедливая Россия") и Александра Ющенко (КПРФ), внесенные в Закон о запрете анонимайзеров, обязывают Роскомнадзор создать перечень средств для обхода блокировки запрещенных ресурсов, определить провайдеров их хостинга и иных лиц, обеспечивающих их работу.

Провайдеры, которые получат уведомление от Роскомнадзора, обязаны принять меры в течение 30 дней либо самостоятельно направить в ведомство заявление о подключении к реестру запрещенных сайтов и готовности блокировать указанные в нем ресурсы. При этом под санкции не подпадут владельцы программ, сетей и сервисов, использующие их для клиентов, с которыми находятся в трудовых отношениях.

Сnews

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