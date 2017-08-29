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    ЦБ России разработал стандарты для улучшения кибербезопасности банков

ЦБ России разработал стандарты для улучшения кибербезопасности банков


29.08.2017

ЦБ России разработал стандарты для улучшения кибербезопасности банков

Согласно новым стандартам ЦБ России, банки, не способные самостоятельно разработать и проапгрейдить системы кибербезопасности, обязаны передать эти функции компаниям-аутсорсерам. Компании, специализирующиеся на борьбе с хакерами, могут помочь банкам с организацией работы систем безопасности сроком до 6 недель. Также, аутсорсеры могут постоянно проводить мониторинг атак и круглосуточно контролировать защиту.

 Заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России Артем Сычев сказал: "для небольших и средних банков вопросы, связанные с кибербезопасностью и IT в целом, весьма недешевые и сложные". На сегодняшний день присутствует значительная необходимость развития аутсорсинга информационной безопасности.

 Исходя из новых стандартов ЦБ, банки имеют возможность выбрать три варианта сотрудничества с аутсорсерами: долговременный, среднесрочный и кратковременный. Первый вариант включает мониторинг кибератак и реагирование на них. Во втором варианте банк привлекает аутсорсера для выполнения проекта информбезопасности. Третий вариант предусматривает использование компаний-аутсорсеров на время возрастания уровня киберрисков. Услуги, которые предоставляют компании, могут быть базовыми, расширенными и премиальными. Базовый пакет услуг обойдется небольшим банкам в 250 тыс. рублей в месяц, а крупным – 2,5 млн.

 

Securitylab

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