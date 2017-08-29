Неизвестные жертвовали деньги Маркусу Хатчинсу с ворованных банковских карт

29.08.2017







В начале августа 2017 года стало известно, что правоохранительные органы США арестовали известного британского ИБ-специалиста Маркуса Хатчинса (Marcus Hutchins), более известного под псевдонимом MalwareTech. Хатчинса, который весной текущего года в одиночку остановил распространение шифровальщика WannaCry, задержали после визита на конференции Black Hat и DEF CON, обвинив в создании и распространении банковского трояна Kronos в 2014-2015 годы.

Вскоре специалиста отпустили под залог в размере 30 000 долларов, но ему запретили пользоваться интернетом и выходить на связь со своим неизвестным "сообщником", который также фигурировал в судебных документах (имя было отредактировано). Также MalwareTech, разумеется, не имел возможности покинуть США и был обязан носить специальный GPS-маячок.

Первое заседание по делу Хатчинса состоялось 14 августа 2017 года. На суде исследователь заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения, а адвокаты MalwareTech выразили убежденность, что после представления улик Хатчинс будет полностью оправдан. Так как, по мнению прокурора, исследователь более не представляет опасности, ему вновь разрешили пользоваться интернетом, а также позволили перебраться в Лос-Анджелес, где расположен офис компании Kryptos Logic, в которой он работает. Тем не менее, до окончания судебных разбирательств специалист все равно не может покинуть страну и по-прежнему будет обязан носить GPS-трекер. Следующее заседание суда назначено на октябрь текущего года.

В настоящий момент положение у MalwareTech незавидное. Хотя семья, друзья и сочувствующие члены ИБ-сообщества со всего мира без труда собрали средства на уплату залога и первичные юридические издержки, теперь специалист застрял в чужой стране без денег, жилья, разрешения на работу, а скором будущем ему предстоит судебная тяжба. Неудивительно, что сбор средств продолжался все последние недели.

Однако недавно один из защитников Хатчинса, адвокат Тор Экланд (Tor Ekeland), некогда защищавший Эндрю Ауэрнхаймера (Andrew Auernheimer), так же известного под ником Weev, рассказал журналистам, что со сбором пожертвований не все идет гладко. По данным юриста, неизвестные лица пытались перечислить на защиту исследователя как минимум 150 000 долларов с похищенных банковских карт. Хотя большинство этих транзакций были отклонены процессинговыми компаниями, от 5000 до 10 000 долларов все же добрались до адресата. Экланд заверил, что все средства уже были возвращены их настоящим владельцам и подчеркнул, что подобные риски неприемлемы, а MalwareTech сейчас находится не в том положении.

В итоге команда защитников Хатчинса выбрала новый инструмент для краудфандинга. Адвокаты специалиста рассказали представителям The Register, что они две с половиной недели тестировали площадку для сбора средств CrowdJustice. Защитники признаются, что связались с разработчиками ресурса и начали беседу со слов "простите, но нам понадобится провести у вас пентестинг". Теперь, когда юристы убедились, что все в порядке, на CrowdJustice стартовал сбор средств, которые будут направлены на оплату услуг защитников Хатчинса. В заявлении на краудфандинговой площадке подчеркивается, что все вырученные деньги пойдут исключительно на гонорары юристов, а не на проживание MalwareTech в чужой стране. В настоящее время уже собрано почти 15 000 долларов.

Хакер

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