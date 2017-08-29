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    Служба здравоохранения Великобритании опять подверглась кибератаке

Служба здравоохранения Великобритании опять подверглась кибератаке


29.08.2017

Служба здравоохранения Великобритании опять подверглась кибератаке

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) снова стала жертвой киберпреступников. В пятницу системы службы были заражены вредоносными программами. Атаке вредоноса подверглись компьютеры для работы с персоналом и телефонные системы в трех больницах. Нет информации о том, какие именно данные могли быть скомпрометированы вредоносным ПО, но по заявлению экспертов кража информации маловероятна. 

 Администрация больниц призвала пациентов посещать отделения неотложной помощи только в случае крайней необходимости. Все встречи по записи будут отложены до момента, когда будет налажена бесперебойная работа и сделаны все необходимые резервные копии.

 Проблемы с NHS привели к тому, что техподдержка, банковская система и телефоны сотрудников выведены из строя. Об этом сообщили на странице  службы в Facebook. В связи с инцидентом, некоторые системы пришлось отключить от сети для предотвращения дальнейшего распостранения вредоноса.

 Это уже не первый случай заражения Национальной службы здравоохранения вредоносным ПО. Подобное уже случалось в январе текущего года.

 

Securitylab

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