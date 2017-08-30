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    Опубликован отчет ICS-CERT по кибербезопасности за 2016 год

Опубликован отчет ICS-CERT по кибербезопасности за 2016 год


30.08.2017

Опубликован отчет ICS-CERT по кибербезопасности за 2016 год

Центр реагирования на инциденты информационной безопасности в АСУ ТП (ICS-CERT) при Министерстве внутренней безопасности США (DHS) опубликовал отчет , в котором вкратце описал результаты своей работы за 2016 год. Отчет содержит обзор основных тенденций в области кибербезопасности, а также рекомендации по борьбе с киберугрозами в АСУ ТП системах.

 В отчете выделено четыре наиболее часто встречающихся типа уязвимостей - переполнение буфера в стеке, недостаточная проверка входных данных, межсайтовый скриптинг и переполнение буфера в динамической памяти. При этом, около 93,5% уязвимостей было исправлено. В среднем для закрытия одной уязвимости уходило около 3 месяцев.

 Касательно количества уязвимостей, то оно значительно выросло. В 2016 году, благодаря новому автоматизированному алгоритму поиска, было обнаружено 2272 уязвимости по сравнению с 390 уязвимостями в 2015.

 ICS-CERT рекомендует поставщикам оборудования своевременно представлять свои продукты для выявления и ограничения риска эксплуатации уязвимости. Тем не менее, в 2016 году все чаще наблюдались случаи, когда производитель самостоятельно выявлял и устранял уязвимости, что говорит об общем росте информационной грамотности и в целом является позитивной тенденцией.

 Большинство уязвимостей, выявленных ICS-CERT в 2016 году, чаще всего затрагивали секторы производства, энергетики и водоснабжения.

Securitylab

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