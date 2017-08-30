 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Уязвимости в Chrome, Firefox, Opera и Edge позволяют деанонимизировать пользователей

Уязвимости в Chrome, Firefox, Opera и Edge позволяют деанонимизировать пользователей


30.08.2017

Уязвимости в Chrome, Firefox, Opera и Edge позволяют деанонимизировать пользователей

Исследователи безопасности обнаружили две уязвимости, влияющие на системы расширений, встроенные в большинство современных браузеров, в том числе в Firefox, Safari и всех браузеров, созданных на базе Chromium, таких как Chrome и Opera.

 Недостатки системы могут быть использованы злоумышленниками для выявления установленных расширений пользователя с 100% точностью. Эта информация может использоваться для сбора данных о пользователе на основе его расширений и создания уникального отпечатка браузера. Таким образом можно идентифицировать анонимных пользователей, скрывающихся за VPN или Tor.

 Первая уязвимость затрагивает систему расширений API WebExtensions, используемую в браузерах на базе Chromium (Google Chrome, Opera, Yandex Browser и Comodo Dragon), а также Firefox, Edge, Vivaldi и Brave.

 API WebExtensions использует настройки контроля доступа в файле manifest.json, который присутствует в любом расширении. Этот файл не позволяет веб-сайтам осуществить проверки любых внутренних файлов и ресурсов расширения.

 Исследователи обнаружили, что браузерам, использующим API-интерфейс Chromium WebExtensions, требуется больше времени для ответа веб-сайту при обращении к неустановленному расширению, по сравнению с установленным. Например, время выполнения следующих запросов будет существенно различаться:

chrome-extension://[fakeExtID]/[fakePath] chrome-extension://[realExtID]/[fakePath]

 

Это позволило исследователям определить наличие установленных расширений в браузере пользователя, путем отправки двух запросов и анализа времени ответа. Исследователям успешно удалось идентифицировать все расширения, установленные в браузерах Chrome, Opera, Yandex Browser и Comodo Dragon.

 Вторая уязвимость затрагивает модель расширений Safari. В отличие от Chromium, в Safari не используется файл manifest.json для ограничения доступа к файлам расширения. Вместо этого, браузер генерирует случайный путь для каждой сессии браузера.

 Исследователям удалось заполучить данные, необходимые для угадывания случайного пути к расширению. Однако успешность атаки составила всего 40,5%.

 В своей статье исследователи также подробно описали методы использования этих двух уязвимостей в сфере рекламной аналитики, а также для потенциальной установки вредоносных приложений. С подробными результатами исследования можно ознакомиться здесь.

 

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.