IoT устройства подвергаются нападениям каждые 2 минуты

30.08.2017







В свете данных событий, декан института SANS Йоханнес Б. Ульрих (Johannes B. Ullrich) решил провести эксперимент . Он намеренно подключил к Сети незащищенный видеорегистратор и в течение двух дней записывал все попытки входа в систему.

По его словам, устройство использовало одно из опубликованных в списке сочетаний логина и пароля. В общей сложности было зафиксированно 1254 попытки входа с разных IP-адресов в течение 45 часов. Другими словами, попытка авторизации совершалась каждые 2 минуты с использованием скомпрометированных учетных данных.

Позднее Ульрих с помощью поисковика Shodan получил информацию о 592 атакующих устройствах и обнаружил, что в основном атаки проводились устройствами от производителей TP-Link, AvTech, Synology и D-Link. Он также отметил схожесть действий атакующих с поведением ботнета Mirai. В прошлом году Ульрих проводил аналогичный эксперимент, в ходе которого видеорегистратор подвергался нападениям каждую минуту.

Securitylab

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