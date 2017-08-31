Крупные европейские банки начали активно страховать капитал от кибератак

31.08.2017







Все чаще банки обращаются в страховые компании с целью уберечь свой капитал от операционных рисков, в том числе это касается кибератак и нечистых на руку сотрудников. Представители страховых агентств заявили, что смогут помочь кредиторам, в виде дополнительного уровня экспертизы с их стороны.

После серии дорогостоящих судебных процессов и перебоев в работе IT инфраструктуры, такие банки как Credit Suisse, Deutsche Bank и Lloyds стали искать способы минимизации расходов на подобные эпизоды. Частичное покрытие рисков страховыми компаниями было признанно наиболее оптимальным выходом из ситуации.

Большинство подобных страховых договоров оформляются в частном порядке, а детали нигде не публикуются. Однако в прошлом году внимание общественности привлекла продажа банком Credit Suisse облигаций на сумму 220 миллионов швейцарских франков для покрытия возможных операционных рисков.

Покупателям облигаций были предоставлены выгодные условия с более чем 4% годовых, но они также могут внезапно потерять свои вложения, например если сотрудникам банка будут выдвинуты обвинения в совершении должностных преступлений или на банк будет совершена кибератака.

Покрытие потенциальных убытков взяла на себя страховая компания Zurich Insurance.

Страховые компании нанимают специалистов по операционным рискам, имевших опыт работы в крупных банках для лучшего понимания общей картины и адекватной оценке ситуации в финансовых учреждениях.

Базельский комитет по банковскому надзору определяет операционный риск как "риск потери в результате неадекватных или неправильных действий в работе с внутренними процессами, персоналом, системами или в результате внешних факторов". Под определение подпадают кибератаки, перебои в работе IT инфраструктуры, промышленный шпионаж и финансовые махинации.

Банки впервые начали присматриваться к страхованию операционных рисков еще десять лет назад, как раз перед наступлением финансового кризиса. Потом обсуждение данного вопроса было отложено до лучших времен. И вот, по словам страховых агентов, в прошлом году несколько банков снова начали проявлять усиленный интерес к этой теме.

Масштабные кибератаки с использованием "WannaCry" и "NotPetya" в начале этого года подтолкнули банкиров к решительным действиям. сообщают о росте спроса на страхование операционных рисков со стороны банков Великобритании, Европы, Австралии и других стран с развитой рыночной экономикой.

Securitylab

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