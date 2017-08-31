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    Крупные европейские банки начали активно страховать капитал от кибератак

Крупные европейские банки начали активно страховать капитал от кибератак


31.08.2017

Крупные европейские банки начали активно страховать капитал от кибератак

Все чаще банки обращаются в страховые компании с целью уберечь свой капитал от операционных рисков, в том числе это касается кибератак и нечистых на руку сотрудников. Представители страховых агентств заявили, что смогут помочь кредиторам, в виде дополнительного уровня экспертизы с их стороны.

 После серии дорогостоящих судебных процессов и перебоев в работе IT инфраструктуры, такие банки как Credit Suisse, Deutsche Bank и Lloyds стали искать способы минимизации расходов на подобные эпизоды. Частичное покрытие рисков страховыми компаниями было признанно наиболее оптимальным выходом из ситуации.

 Большинство подобных страховых договоров оформляются в частном порядке, а детали нигде не публикуются. Однако в прошлом году внимание общественности привлекла продажа банком Credit Suisse облигаций на сумму 220 миллионов швейцарских франков для покрытия возможных операционных рисков.

 Покупателям облигаций были предоставлены выгодные условия с более чем 4% годовых, но они также могут внезапно потерять свои вложения, например если сотрудникам банка будут выдвинуты обвинения в совершении должностных преступлений или на банк будет совершена кибератака.

 Покрытие потенциальных убытков взяла на себя страховая компания Zurich Insurance. 

 Страховые компании нанимают специалистов по операционным рискам, имевших опыт работы в крупных банках для лучшего понимания общей картины и адекватной оценке ситуации в финансовых учреждениях.

 Базельский комитет по банковскому надзору определяет операционный риск как "риск потери в результате неадекватных или неправильных действий в работе с внутренними процессами, персоналом, системами или в результате внешних факторов". Под определение подпадают кибератаки, перебои в работе IT инфраструктуры, промышленный шпионаж и финансовые махинации.

 Банки впервые начали присматриваться к страхованию операционных рисков еще десять лет назад, как раз перед наступлением финансового кризиса. Потом обсуждение данного вопроса было отложено до лучших времен. И вот, по словам страховых агентов, в прошлом году несколько банков снова начали проявлять усиленный интерес к этой теме.

 Масштабные кибератаки с использованием "WannaCry" и "NotPetya" в начале этого года подтолкнули банкиров к решительным действиям.  сообщают о росте спроса на страхование операционных рисков со стороны банков Великобритании, Европы, Австралии и других стран с развитой рыночной экономикой.

 

Securitylab

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