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    Обнаружена спамерская база из 711 миллионов email адресов

Обнаружена спамерская база из 711 миллионов email адресов


31.08.2017

Обнаружена спамерская база из 711 миллионов email адресов

Французский исследователь безопасности под псевдонимом Benkow обнаружил в открытом доступе крупнейшую спамерскую базу на одном из web-серверов в Нидерландах. В базе содержалось огромное количество email-адресов, паролей для доступа к почтовым ящикам и огромный перечень почтовых серверов для рассылки спама. Согласно Benkow, база принадлежит спам-боту "Onliner". Злоумышленники используют спам-бот для распространения трояна Ursnif по электронной почте. Ursnif предназначается для хищения учетных данных пользователей и сбора информации о кредитных картах.

 В общем сложности в базе было обнаружено 711 миллионов уникальных email-адресов, 80 миллионов записей, содержащих учетные данные пользователей, список валидных SMTP-серверов для рассылки спама.

Наличие логина, пароля и почтового сервера позволяет злоумышленникам обходить спам-фильтры и успешно доставлять вредоносное ПО потенциальным жертвам.

 По словам исследователя, спамеры использовали валидные учетные данные на почтовых серверах для отправки фишинговых писем жертвам из списка. Атака осуществлялась в несколько этапов. Сначала жертве отправлялось нейтральное письмо, содержащее ссылку на изображение, находящееся на сервере, подконтрольном злоумышленниками. Если жертва открывала письмо и загружала картинку, злоумышленники получали возможность собрать необходимые данные о жертве для осуществления следующего этапа атаки. Если система пользователя соответствовала требованиям для установки троянского приложения, пользователю отправлялось второе письмо с вредоносным вложением.

 

Securitylab

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