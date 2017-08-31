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    Почти полмиллиона кардиостимуляторов в США подвержены кибератакам

Почти полмиллиона кардиостимуляторов в США подвержены кибератакам


31.08.2017

Почти полмиллиона кардиостимуляторов в США подвержены кибератакам

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (Food and Drug Administration) объявило об отзыве некоторых моделей кардиостимуляторов производства компании Abbott, в прошлом известной как St. Jude Medical.

 Причиной отзыва послужили обнаруженные в устройствах уязвимости, позволяющие злоумышленникам получить контроль над кардиостимуляторами и, как следствие, навредить пациенту. В частности, находясь на сравнительно небольшом расстоянии от жертвы, хакер может снизить заряд аккумулятора устройства или ускорить сердцебиение.

 Уязвимости затрагивают следующие модели кардиостимуляторов:

Accent

 Anthem

 Accent MRI

 Accent ST

 Assurity

 Allure

 В настоящее время уязвимыми устройствами пользуются 465 тыс. человек. Самостоятельно решить проблему пациенты не могут. Им необходимо обратиться к лечащему врачу и обновить прошивку кардиостимулятора. Процесс обновления займет около 3 минут, и в это время устройство будет работать в режиме резервного копирования. Жизненно необходимые функции продолжать работать, а после завершения процесса обновления все настройки кардиостимулятора будут восстановлены.

 

Securitylab

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