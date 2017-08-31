ИРИ: В России создадут Ассоциацию блокчейна и криптовалют

31.08.2017







Советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко анонсировал создание Российской ассоциации блокчейна и криптовалют — РАБИК, сообщает RNS со ссылкой на пресс-релиз Института развития Интернета.

По его словам, новая структура объединит участников рынка блокчейн-технологий, владельцев криптовалют, в том числе так называемых майнеров, а также инвесторов, делающих свои вложения в проекты на базе блокчейна в криптовалютах — ICO. Процесс создания Ассоциации начнется в течение ближайших двух недель.

Ассоциация займется продвижением и внедрением технологий ее участников в федеральных структурах и субъектах РФ. Ассоциация будет вырабатывать повестку для диалога с регуляторами — по легитимизации криптовалюты и внедрению блокчейн-технологий в государственных и коммерческих структурах, а также обсуждение законодательных инициатив в области регулирования.

В рамках Ассоциации будут работать три комитета — по блокчейну, ICO, майнингу. В их состав в том числе войдут директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин и основатель "Акадо" Юрий Припачкин.

Сomputerworld

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