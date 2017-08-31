ФСТЭК может получить полномочия по обеспечению безопасности информационной инфраструктуры РФ

31.08.2017







Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России может стать ответственной за обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, пишет RNS со ссылкой на проект указа президента РФ, который подготовлен ФСТЭК.

Основными полномочиями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, являются ведение реестра значимых объектов критической информационной инфраструктуры, установление требований по обеспечению безопасности таких объектов, а также осуществление госконтроля в области обеспечения их безопасности.

Как указано в пояснительной записке, ФСТЭК обладает необходимыми знаниями и опытом для реализации полномочий по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры России.

Если проект указа будет принят, он может вступить в силу с 1 января 2018 года.

При этом предполагается, что в течение трех месяцев со дня подписания указа правительство РФ должно представить предложения по внесению изменений в акты президента РФ и привести свои акты в соответствие с указом.

Закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" вступит в силу 1 января 2018 года.

Сomputerworld



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