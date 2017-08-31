    ФинЦЕРТ на InfoSecurity Russia 2017

"Актуальность темы информационной безопасности в финансовой сфере растет год от года. Чтобы эффективно противостоять новым киберугрозам, необходимо максимальное объединение усилий финансовых организаций, специалистов в области ИБ и государства. Именно поэтому Банк России в лице ФинЦЕРТа является традиционно активным участником Infisecurity Russia и всегда открыт для диалога с рынком.
В этом году наша секция называется "Партнерство в пресечении и расследовании инцидентов в кредитно-финансовой сфере". На ней планируется:
обсудить новые приемы информационных атак в кредитно-финансовой сфере,
ознакомиться с основными инструментами обеспечения кибербезопасности,
послушать рекомендации международных и российских экспертов.
Специалисты ФинЦЕРТа поделятся своим опытом со всеми заинтересованными представителями профессионального сообщества" — отмечает Артем Калашников, начальник ценра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно финансовой сфере Банка России.
XIV Международная выставка InfoSecurity Russia / ITSec by Groteck – три дня специализированных мероприятий, лучшие ключевые спикеры и высококлассный практический опыт. Профессиональная аудитория технических специалистов, производителей профильной продукции, представителей органов государственного регулирования и ведущих предприятий страны.