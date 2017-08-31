ФинЦЕРТ на InfoSecurity Russia 2017

31.08.2017







20 сентября в программе InfoSecurity Russia состоится секция "Партнерство в пресечении и расследовании инцидентов в кредитно-финансовой сфере".

Стратегический партнер — Банк России.

Партнер секции — компания Radware.

Посетить мероприятие: http://on.infosecurityrussia.ru/fast-reg/

"Актуальность темы информационной безопасности в финансовой сфере растет год от года. Чтобы эффективно противостоять новым киберугрозам, необходимо максимальное объединение усилий финансовых организаций, специалистов в области ИБ и государства. Именно поэтому Банк России в лице ФинЦЕРТа является традиционно активным участником Infisecurity Russia и всегда открыт для диалога с рынком.

В этом году наша секция называется "Партнерство в пресечении и расследовании инцидентов в кредитно-финансовой сфере". На ней планируется:

обсудить новые приемы информационных атак в кредитно-финансовой сфере,

ознакомиться с основными инструментами обеспечения кибербезопасности,

послушать рекомендации международных и российских экспертов.

Специалисты ФинЦЕРТа поделятся своим опытом со всеми заинтересованными представителями профессионального сообщества" — отмечает Артем Калашников, начальник ценра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно финансовой сфере Банка России.

Стать спонсором конференции или секции https://www.infosecurityrussia.ru/2017/sponsoring

Посетить мероприятие: http://on.infosecurityrussia.ru/fast-reg/

XIV Международная выставка InfoSecurity Russia / ITSec by Groteck – три дня специализированных мероприятий, лучшие ключевые спикеры и высококлассный практический опыт. Профессиональная аудитория технических специалистов, производителей профильной продукции, представителей органов государственного регулирования и ведущих предприятий страны. 19–21 сентября 2017 Москва, Крокус-Экспо (павильон 1, зал 1) www.infosecurityrussia.ru

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