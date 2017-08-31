 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    ФинЦЕРТ на InfoSecurity Russia 2017

ФинЦЕРТ на InfoSecurity Russia 2017


31.08.2017

ФинЦЕРТ на InfoSecurity Russia 2017

20 сентября в программе InfoSecurity Russia состоится секция "Партнерство в пресечении и расследовании инцидентов в кредитно-финансовой сфере".

Стратегический партнер — Банк России.

Партнер секции — компания Radware.

Посетить мероприятие: http://on.infosecurityrussia.ru/fast-reg/

"Актуальность темы информационной безопасности в финансовой сфере растет год от года. Чтобы эффективно противостоять новым киберугрозам, необходимо максимальное объединение усилий финансовых организаций, специалистов в области ИБ и государства. Именно поэтому Банк России в лице ФинЦЕРТа является традиционно активным участником Infisecurity Russia и всегда открыт для диалога с рынком.

В этом году наша секция называется "Партнерство в пресечении и расследовании инцидентов в кредитно-финансовой сфере". На ней планируется:

  • обсудить новые приемы информационных атак в кредитно-финансовой сфере,

  • ознакомиться с основными инструментами обеспечения кибербезопасности,

  • послушать рекомендации международных и российских экспертов.

Специалисты ФинЦЕРТа поделятся своим опытом со всеми заинтересованными представителями профессионального сообщества" — отмечает Артем Калашников, начальник ценра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно финансовой сфере Банка России.

Стать спонсором конференции или секции https://www.infosecurityrussia.ru/2017/sponsoring

Посетить мероприятие: http://on.infosecurityrussia.ru/fast-reg/

XIV Международная выставка InfoSecurity Russia / ITSec by Groteck – три дня специализированных мероприятий, лучшие ключевые спикеры и высококлассный практический опыт. Профессиональная аудитория технических специалистов, производителей профильной продукции, представителей органов государственного регулирования и ведущих предприятий страны.

19–21 сентября 2017

Москва, Крокус-Экспо (павильон 1, зал 1)

www.infosecurityrussia.ru

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.