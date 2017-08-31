У хакеров из Turla появился новый инструмент для атак на посольства

31.08.2017







Хорошо известная ИБ-экспертам русскоговорящая APT-группа Turla снова дала о себе знать после временного затишья. На этой неделе две ИБ-компании независимо друг от друга представили отчеты о вредоносной активности, так или иначе связанной с Turla.

Исследователи компании ESET сообщили о ранее неизвестном бэкдоре Gazer, сравнительно недавно появившемся в арсенале Turla. Вредонос применяется в шпионских операциях для тайной слежки за посольствами и консульствами по всему миру. Бэкдор, предназначенный для хищения данных, был обнаружен на некоторых компьютерах в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Эксперты обнаружили сходство между Gazer и используемым Turla вредоносным ПО Carbon и Kazuar.

Второй отчет предоставили специалисты "Лаборатории Касперского". Эксперты рассказали о вредоносной кампании под названием WhiteBear, о которой предупредили своих клиентов еще в феврале нынешнего года. По данным исследователей, WhiteBear представляет собой второй этап проводимой хакерами Turla кампании White Atlas (о ней ЛК предупреждала своих клиентов в 2016 году).

Как и в прошлых кампаниях, Turla использует C&C-инфраструктуру из взломанных сайтов и перехваченных каналов спутниковой связи. Часть инфраструктуры использовалась Turla и раньше, например, компоненты, ответственные за управление бэкдором Kopiluwak. Кроме того, установке модулей WhiteBear всегда предшествовала установка модулей White Atlas, что указывает на связь между двумя кампаниями.

Несмотря на очевидную связь между White Atlas и WhiteBear, последняя представляет собой отдельный, меньший по масштабу проект Turla. Его целью является слежка за консульствами и посольствами, а с начала июня 2017 года и за оборонными организациями.

APT (Advanced Persistent Threat) – "развитая устойчивая угроза". Противник, обладающий современным уровнем специальных знаний и значительными ресурсами, позволяющими ему создавать возможности для достижения целей посредством различных векторов нападения (например, информационных, физических и обманных).

Securitylab

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