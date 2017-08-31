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    Хакеры похитили более 30 млн рублей у жителей Мурманской области

Хакеры похитили более 30 млн рублей у жителей Мурманской области


31.08.2017

Хакеры похитили более 30 млн рублей у жителей Мурманской области

Заместитель начальника отдела компьютерных экспертиз ЭКЦ УМВД России по Мурманской области Алексей Витязев сообщил о том, как с помощью современных технологий злоумышленники грабят легкомысленных граждан.

 На сегодняшний день наиболее доступным и используемым устройством является мобильный телефон, который активно используется в качестве цифрового кошелька. Несмотря на предупреждения полиции об опасности использования мобильных кошельков, злоумышленники смогли похитить 30 млн рублей у жителей Мурманской области. Схема хищений довольна проста. Пользователь, пренебрегающий правилами безопасности, устанавливает обычное приложение из непроверенного источника, которое в результате оказывается шпионом. Целью программы-шпиона является получение доступа к счетам пользователей. 

 Витязев также предупредил, что современные вирусы могут поступать на мобильное устройство с помощью SMS-сообщений. Зараженное устройство, используя контакты телефонной книги, осуществляет рассылку сообщений наподобие "Алексей, вот мы отдыхали там-то" с прикрепленной ссылкой.

 По мнению полиции, единственным способом защиты мобильного устройства является установка лицензионной антивирусной программы.

 

Securitylab

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