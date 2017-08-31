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    Банки не будут возмещать деньги, похищенные через голосовые переводы

Банки не будут возмещать деньги, похищенные через голосовые переводы


31.08.2017

Банки не будут возмещать деньги, похищенные через голосовые переводы

Бинбанк, банк "Открытие" и Промсвязьбанк первыми освоили функцию голосовых команд для мобильного банкинга. Бинбанк заявил о внедрении технологии на базе Yandex SpeechKit, банк "Открытие" и Промсвязьбанк взяли за основу сервис Siri. Данная функция должна сделать мобильный банкинг более оперативным и интуитивно понятным.

 Тем не менее банки опасаются, что уязвимости банковских приложений сделают клиентов уязвимыми перед мошенниками. При этом банки не собираются возвращать средства клиентам, пострадавшим от ошибок и уязвимостей в мобильных устройствах, так как ответственность должна лежать на производителях устройств, заявляют банкиры.

 По словам экспертов одного из крупнейших финансовых конгломератов HSBC, главными проблемами голосового банкинга являются ложное срабатывание либо наоборот, отказ приложения разпознавать голос владельца устройства. Работы в данной сфере уже ведутся и направленны на упрощение внутренней структуры приложений без потерь в функциональности.

 Пока основная ставка делается на пользователей устройств от Apple. Представители российских банков заявляют, что у голосовых помощников устройств на базе Android данная функция либо еще не реализована, либо имеет слишком много уязвимостей, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Владельцы iPhone, имеющие счета в банке "Открытие" и Бинбанке, могут прямо сейчас опробовать данную функцию. Промсвязьбанк заявил о внедрении технологии ближе к концу 2017 года.

 

Securitylab

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