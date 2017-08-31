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    Эксперты: законопроект об инфраструктуре Рунета ставит под вопрос кибербезопасность

Эксперты: законопроект об инфраструктуре Рунета ставит под вопрос кибербезопасность


31.08.2017

Эксперты законопроект об инфраструктуре Рунета ставит под вопрос кибербезопасность

Проект закона об инфраструктуре Рунета, разработанный Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, может вместо обеспечения его устойчивости повлечь диаметрально противоположные последствия, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на заключения рабочей группы "Связь и ИТ" экспертного совета при правительстве РФ.

 По мнению экспертного совета, законопроект расходится с действующим законодательством, содержит избыточные требования к операторам и вредит устойчивости и экономической эффективности Рунета.

 Поправки к закону "О связи" описывают основные элементы "российского национального сегмента сети Интернет". К ним относятся доменные зоны ".ru" и ".рф", системы точек обмена трафиком (IX, Internet Exchange), инфраструктура автономных систем Интернета, а также Государственная информационная система обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования Рунета (ГИС "Интернет"). Иностранцам при этом предлагается запретить владеть более 20% в юридических лицах, владеющих IX. Крупнейшей точкой обмена трафиком в России считается MSK-IX, входящая в группу SafeData "Ростелекома". На рынке есть и иностранные игроки — например, британская IXcellerate.

 Под это ограничение могут попасть и крупнейшие российские сотовые операторы, которые не соответствуют требованиям по доле иностранного владения. Законопроект также требует от операторов связи подключать свои сети к IX, перечисленным в реестре ГИС "Интернет".

 Это приведет к ряду негативных последствий — удлинению маршрутов трафика, невозможности получить весь трафик в IX, высокой зависимости надежности и безопасности сети от функционирования маршрутизаторов владельца IX. Фактическая национализация отечественного сегмента Интернета приведет к блокаде со стороны других участников информационного обмена и негативно повлияет на реализацию программы развития цифровой экономики.

 При этом эксперты считают, что IX сейчас в принципе не относятся к критической инфраструктуре, так как принимают на себя не более 15% трафика (остальные 85% проходят через прямые межоператорские соединения). Чтобы повысить роль IX, как того требуют поправки, необходимы существенный рост капитальных затрат владельцев IX и перестройка магистральных сетей связи операторов. В итоге снизится безопасность сети связи общего пользования и появится "узкое горлышко" при пропуске трафика в РФ, что создаст условия для успешных кибератак, констатируется в документе.

Сomputerworld

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