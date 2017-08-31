Сайт WikiLeaks подвергся кибератаке

31.08.2017







Хакерская группировка OurMine является настоящей головной болью для именитых пользователей соцсетей. Хакеры, позиционирующие себя как "группу безопасности", то и дело "тестируют" на прочность учетные записи в Twitter и Facebook. В списке их жертв уже значатся гендиректор Facebook Марк Цукерберг, глава Twitter Джек Дорси, руководитель Google Сундар Пичаи, а теперь пришла очередь и WikiLeaks.

Если верить появившемуся в Twitter скриншоту, OurMine удалось осуществить дефейс официального сайта WikiLeaks. "Привет, мы (группа безопасности) OurMine, не волнуйтесь, мы просто тестируем вашу… ла-ла-ла-ла. Стоп. WikiLeaks, помнишь, как ты бросил нам вызов по поводу того, сможем ли мы тебя взломать?", – гласит сообщение, оставленное OurMine на сайте.

Никаких свидетельств взлома ресурса или серверов WikiLeaks обнаружено не было. Похоже, злоумышленники просто осуществили DNS-спуфинг. Вскоре после инцидента администраторы ресурса вернули себе контроль над DNS-сервером. На момент написания новости сайт WikiLeaks работал в штатном режиме.

DNS-спуфинг – одна из форм взлома компьютерных сетей, в котором данные кэша доменных имен изменяются злоумышленником с целью возврата ложного IP-адреса.

Securitylab

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