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    Сайт WikiLeaks подвергся кибератаке

Сайт WikiLeaks подвергся кибератаке


31.08.2017

Сайт WikiLeaks подвергся кибератаке

Хакерская группировка OurMine является настоящей головной болью для именитых пользователей соцсетей. Хакеры, позиционирующие себя как "группу безопасности", то и дело "тестируют" на прочность учетные записи в Twitter и Facebook. В списке их жертв уже значатся гендиректор Facebook Марк Цукерберг, глава Twitter Джек Дорси, руководитель Google Сундар Пичаи, а теперь пришла очередь и WikiLeaks.

 Если верить появившемуся в Twitter скриншоту, OurMine удалось осуществить дефейс официального сайта WikiLeaks. "Привет, мы (группа безопасности) OurMine, не волнуйтесь, мы просто тестируем вашу… ла-ла-ла-ла. Стоп. WikiLeaks, помнишь, как ты бросил нам вызов по поводу того, сможем ли мы тебя взломать?", – гласит сообщение, оставленное OurMine на сайте.

 Никаких свидетельств взлома ресурса или серверов WikiLeaks обнаружено не было. Похоже, злоумышленники просто осуществили DNS-спуфинг. Вскоре после инцидента администраторы ресурса вернули себе контроль над DNS-сервером. На момент написания новости сайт WikiLeaks работал в штатном режиме.

 DNS-спуфинг – одна из форм взлома компьютерных сетей, в котором данные кэша доменных имен изменяются злоумышленником с целью возврата ложного IP-адреса.

Securitylab

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