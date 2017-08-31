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    Администрация трекера HDClub объявила о закрытии ресурса

Администрация трекера HDClub объявила о закрытии ресурса


31.08.2017

Администрация трекера HDClub объявила о закрытии ресурса

Вчера, 30 августа 2017 года, о закрытии объявил сайт HDClub, один из ведущих поставщиков "пиратского" HD- и 3D-контента в рунете и не только, именно релизы HDClub зачастую распространялись на The Pirate Bay и других крупных трекерах. Проработавший более десяти лет сайт насчитывал порядка 170 000 активных пользователей и входил в 1000 самых посещаемых ресурсов рунета.

Всю прошлую неделю ресурс фактически не работал, а теперь на его главной странице появилось сообщение следующего содержания:

"Уважаемые пользователи!

В последнее время мы еженедельно получаем несколько десятков жалоб от правообладателей, а наше сообщество подвергается атакам и шпионажу.

Параллельно идет ужесточение интернет-законодательства в России, Украине и странах Евросоюза.

И наконец, время энтузиастов безвозвратно уходит.

В сложившихся обстоятельствах мы более не можем поддерживать работу клуба в изначально задуманном формате.

Проект закрывается, а мы просим Вас воздержаться от громких проводов. Всем спасибо и прощайте!

P.S. Идут переговоры по сохранению наследия клуба".

Администрация не уточняет, в каком виде предполагается сохранять наследие HDClub, а также не объясняет, что подразумевается под "атаками и шпионажем", можно лишь предполагать, что речь идет DDoS-атаках и попытках третьих сторон внедриться в закрытое сообщество ресурса.

Хакер

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