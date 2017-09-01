О тенденциях инфобезопасности при применении технологии IoT

01.09.2017







Исследовательская компания PwC провела опрос и на его основе подготовила отчет по вопросам ИТ-безопасности при применении технологии "Интернета вещей".

В рамках данного опроса приблизительно четверть всех опрошенных подтвердили взлом компонентов IoT, используемых при автоматизации технологических процессов (ТП), в интеграционных системах, а также в пользовательских, в том числе бытовых устройствах (в товарах индивидуального потребления).

По мере того как IoT проникает все ближе к ядру цифрового бизнеса, интеграция отраслей безопасности – IT, ТП и пользовательских технологий – скорее всего, спровоцирует возникновение принципиально новых факторов риска. К этим потенциальным рискам относятся: нарушения в информационном потоке между подключенными устройствами, физическое вмешательство в оборудование, влияние на деловые операции, кража конфиденциальной информации, компрометация персональных данных, повреждение особо важных объектов инфраструктуры и даже потеря человеческих жизней.

Основные результаты опроса:

• 25% опрошенных в России и 46% респондентов в мире планируют инвестировать в информационную безопасность "Интернета вещей" в этом году;

• 23% российских респондентов и 35% опрошенных во всем мире имеют реализованную стратегию безопасности для "Интернета вещей";

• 39% опрошенных в России и 46% - в мире планируют инвестировать в новые аспекты безопасности, связанные с развивающимися бизнес-моделями;

• 34% российских респондентов и 35% опрошенных на глобальном уровне планируют провести оценку межсетевого взаимодействия и выявление уязвимости систем и устройств по всей организационной экосистеме;

• 39% соотечественников и 43% всех респондентов исследования планируют инвестировать в биометрическую и усиленную аутентификацию в следующем году;

• 42% опрошенных в России и 35% участников опроса во всем мире планируют вкладывать в профессиональную подготовку по IoT в ближайшие 12 месяцев.

Тим Клау, руководитель направления по развитию технологий, руководитель отдела анализа и контроля рисков PwC в России, считает, что залогом успешного применения стремительно развивающихся технологий "Интернета вещей" является наличие комплексного подхода к обеспечению кибербезопасности и защиты данных. Компании, которые будут развивать IoT-системы и продукты в соответствии с новыми стандартами кибербезопасности и защиты данных, смогут минимизировать риски, заручиться доверием заинтересованных сторон и в конечном счете занять лидирующие позиции в области применения технологий IoT.

ITResearch



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