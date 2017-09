Facebook потребовала передать ей домен facebook.ru Tweet

Facebook потребовала передать ей домен facebook.ru

04.09.2017 04.09.2017



Facebook Inc. потребовала у ЗАО ЦФТ — головной структуры платежной системы "Золотая корона" — безвозмездно передать ей домен facebook.ru. Об этом пишет "Коммерсантъ". 28 августа Facebook Inc. направило ЗАО ЦФТ претензионное письмо. В письме отмечается, что компания — владелец товарного знака facebook в разных написаняих и что доменное имя facebook.ru — это воспроизведение зарегистрированного товарного знака. Это, по мнению Facebook Inc., — нарушение статьи 1515 ГК РФ, которая предусматривает выплату компенсации в размере до 5 миллионов рублей или двойной стоимости лицензии на товарный знак. Компания требует немедленно прекратить использование товарного знака facebook, до 6 сентября сообщить об итогах рассмотрения претензии, а до 30 сентября передать ей домен. По данным на 3 сентября требования американской компании выполнены не были, а с сайта facebook.ru идет переадресация на страницу "Золотой короны". В Facebook Inc. от комментариев отказались, а в пресс-службе ЦФТ сообщили, что купили домен в 2005 году. Facebook в России появились в 2008 году. "За предыдущие 12 лет претензий от Facebook Inc. или какого-либо иного лица в отношении домена нам не поступало",— сказали там. В ЦФТ добавили, что письмо "находится на проработке у юристов". Журдом

Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

нет Текст сообщения: Введите код:



















Реклама на сайте