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    Facebook потребовала передать ей домен facebook.ru

Facebook потребовала передать ей домен facebook.ru


04.09.2017

Facebook потребовала передать ей домен facebook.ru

Facebook Inc. потребовала у ЗАО ЦФТ — головной структуры платежной системы "Золотая корона" — безвозмездно передать ей домен facebook.ru. Об этом пишет "Коммерсантъ".

28 августа Facebook Inc. направило ЗАО ЦФТ претензионное письмо. В письме отмечается, что компания — владелец товарного знака facebook в разных написаняих и что доменное имя facebook.ru — это воспроизведение зарегистрированного товарного знака.

Это, по мнению Facebook Inc., — нарушение статьи 1515 ГК РФ, которая предусматривает выплату компенсации в размере до 5 миллионов рублей или двойной стоимости лицензии на товарный знак.

Компания требует немедленно прекратить использование товарного знака facebook, до 6 сентября сообщить об итогах рассмотрения претензии, а до 30 сентября передать ей домен.

По данным на 3 сентября требования американской компании выполнены не были, а с сайта facebook.ru идет переадресация на страницу "Золотой короны".

В Facebook Inc. от комментариев отказались, а в пресс-службе ЦФТ сообщили, что купили домен в 2005 году. Facebook в России появились в 2008 году.

"За предыдущие 12 лет претензий от Facebook Inc. или какого-либо иного лица в отношении домена нам не поступало",— сказали там.

В ЦФТ добавили, что письмо "находится на проработке у юристов".

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