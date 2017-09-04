ФАС возбудила дело в отношении Google и "Домашних денег" Tweet

ФАС возбудила дело в отношении Google и "Домашних денег"

04.09.2017 04.09.2017



Московское управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило дело в отношении ООО "Гугл" и ООО "Домашние деньги" из-за нарушения законодательства о рекламе при распространении контекстной рекламы в Google. "ООО "СМСФИНАНС", правообладатель товарного знака "смсфинанс", подало жалобу в Московское УФАС России после появления в системе Google контекстной рекламы, которая содержит слова "Smsfinance Ru — domadengi.ru?". Изложенные в заявлении обстоятельства подлежат рассмотрению на предмет наличия признаков нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе в действиях рекламодателя", — говорится в сообщении УФАС. Лениздат

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